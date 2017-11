Zlatan snakker ut om skademarerittet: – Lå i sengen i 12 timer uten å kunne røre meg

Saken oppdateres.

Zlatan Ibrahimovic snakker ut i et intervju med Fotbollskanalen, i forbindelse med den kommende Fotballgallaen i Sverige.

Det er over et halvt år siden den svenske fotballstjernen skadet kneet stygt i en kamp mot Anderlecht i Europa League i april. Bildene av landingen viste et kne i unaturlig posisjon, og det ble etter hvert bekreftet at dreide seg om en leddbåndsskade.

«Han kommer ikke til å klare det»

– Jeg hadde ikke vondt, men jeg kjente at jeg svelgte tunga. Det var en rar følelse som jeg aldri har kjent på tidligere. Etter hvert kom man frem til at det var korsbåndet. Da begynte det å snurre i hodet. «Hva skjer nå?». Det var en måned igjen av sesongen, og jeg begynte å tenke på hva jeg skulle gjøre. «Jeg er 35 år. Hvordan ser fremtiden ut?» sier en åpenhjertig Manchester United-spiss.

– Jeg innstilte meg på at det var mange som kom til å mene at jeg var ferdig. «Det er slutt», «han kommer ikke til å klare det», «han er for gammel». Det skulle ikke få stoppe meg. Det er jeg mot alle andre. Jeg skal vinne over alle de som åpner munnen og mener noe, sier Ibrahimovic.

I slutten av august kom meldingen om svensken hadde signert en ny kontrakt med Manchester United. Meldingene går på at han kan være tilbake fra skaden allerede før nyttår.

– Kjente meg paralysert

– Jeg har gått fra å ligge i sengen 12 timer om dagen uten å kunne røre meg, bare ligge stille i sengen og kjenne seg paralysert når man er vant med å spille og trene hver dag. Når man havner i de situasjonene vet man hvem som er dine nærmeste, og hvem som ikke er det. Men jeg var klar for det, og visste hvordan jeg skulle takle det, sier Zlatan.

Spørsmålet mange i Sverige stiller seg nå er om svensken med 62 mål på 116 landskamper kan være aktuell for et landslagscomeback når landet hans skal spille VM i Russland til sommeren. Zlatans agent, Mino Raiola, skal ha uttalt til Expressen at «om det var opp til meg, så kommer jeg til å levere ham personlig».

Men først må Ibrahimovic bli frisk fra en av de mer omtalte kneskadene det siste året.