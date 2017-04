Én person pågrepet etter Dortmund-eksplosjoner

Saken oppdateres.

Onsdag ettermiddag bekreftes det at én person er pågrepet for angrepet, mens ytterligere én person er mistenkt. Personen som er pågrepet kobles til radikal islamisme.

Det opplyste den tyske påtalemyndigheten på en pressekonferanse.

– To mistenkte personer er identifisert. Leilighetene deres er gjennomsøkt, og inntil videre er én person pågrepet, sier pressetalsperson Frauke Köhler.

To personer ble skadet da spillerbussen til Borussia Dortmund ble angrepet på vei til Champions League-kvartfinalen mot Monaco i går kveld. Tre eksplosjoner gikk av utenfor bussen.

Den tyske påtalemyndighet har tatt over etterforskningen, siden de mistenker at det er en terrorhandling. Koehler sier også at sprengstoffet inneholdt metallbiter, og mener at angrepet kunne fått mye verre utfall. Ifølge VG skal sprengstoffet har vært så kraftig at det kunne gjøre ødeleggelser innenfor en radius på 100 meter.

En av spillerne, forsvarsspilleren Marc Bartra, ble operert i natt for brudd i hånden. En politimann ble også skadet i angrepet.

Saken blir etterforsket som et drapsforsøk, og tirsdag kveld antok politiet at det var snakk om et målrettet angrep mot laget.

Det ble funnet tre brev i nærheten av åstedet, hvor avsender tok på seg skylden for eksplosjonene. Brevet inneholder angivelig henvisninger til angrepet mot julemarkedet i Berlin i desember, der 12 mennesker døde, og Tysklands militære innsats i Syria.

