Anerkjent dopingjeger vil ha sannheten: Ber om svar etter påstander om juks i Norge

Det er kanskje ikke så mye som overrasker dopingjegeren lenger, for skandalene har vært mange og tunge. Men Inggard Lereim følger spent med på beskyldningene rundt doping i friidretten, der den europeiske friidrettspresidenten Svein Arne Hansen er i hardt vær.

– Dette er svært alvorlige beskyldninger som må oppklares. Det som er kommet frem, er veldig uheldig for friidretten, sier Lereim til Bergens Tidende.

– De må gjerne granske, for vi har ren samvittighet, sier Svein Arne Hansen selv.

75-årige Lereim er spesialist i blant annet idrettsmedisin, og har lang fartstid i antidopingarbeidet både i Norge og internasjonalt.

– Beskyldningene som er fremsatt nå, er så alvorlige at jeg synes at både WADA (Verdens antidopingbyrå) og IAAF (Det internasjonale friidrettsforbundet) bør gå inn og se på det. Hvis det er riktig, er det veldig alvorlig, sier Lereim.

– Det virker rart

Det startet forrige uke da den svenske høydehopplegenden Patrik Sjöberg gikk i strupen på Svein Arne Hansen, tidligere Bislett-sjef og nåværende president i Det europeiske friidrettsforbundet (EA). Sjöberg er en av mange stjerner som reagerer sterkt på at Hansen og EA ønsker å slette europa- og verdensrekorder satt før 2005, fordi man mistenker at mange av utøverne dopet seg.

Sjöberg langet i svenske medier ut mot Hansen og hevdet at nordmannen som Bislett-sjef hadde vært med på å skjule dopingproblemene. Dette gjorde man ved bevisst å teste de rene utøverne, mot betaling, mens man lot de dopingmistenkte få slippe unna – ifølge svensken. Sjöberg har senere trukket påstanden om betaling.

VG fulgte opp saken søndag. Den tidligere løpedronningen Ingrid Kristiansen sa at hun kjente seg igjen i Sjöbergs uttalelser. En særdeles uheldig uttalelse fra Svein Arne Hansen på 1980-tallet har også kommet opp igjen nå. Hansen skal ha uttalt at han urinerte på glass for utøvere for at de skulle unngå trøbbel.

Påstandene er blitt avvist på det sterkeste av Hansen, som truet Sjöberg med søksmål. Norges friidrettspresident Ketil Tømmernes sa imidlertid til Bergens Tidende søndag at Hansen bare må legge seg flat for uttalelsene om urinering for utøvere.

Dopingjeger Inggard Lereim klarer ikke å tro på at Hansen skal ha gjort dette.

– Det virker veldig rart hele greien, og jeg kan ikke skjønne at det er mulig. Antidopingmyndighetene ville aldri ha godkjent urin avgitt fra andre enn utøveren, sier Lereim.

– Sto fritt til å velge

Rune Andersen jobbet i antidopingavdelingen til Idrettsforbundet på 1980-tallet. Det var de som sto for testingen på Bislett. Andersen har også vært direktør i WADA, men har nå en stilling som leder for internasjonal avdeling i Antidoping Norge. Han har ikke besvart henvendelsene fra Bergens Tidende, men Andersen sa dette til VG i helgen:

– Vi sto helt fritt til å velge de utøverne vi ønsket å teste.

Det samme sier Inggard Lereim.

– Det hele hørers veldig rart ut. Det var antidopingavdelingen som gjennomførte dopingkontrollene, ikke stevnearrangøren, sier Lereim.

Han har selv vært testansvarlig under flere store idrettsmesterskap, og Lereim sier at han aldri selv har opplevd at utøvere har fått betaling for å gjennomføre dopingkontroller, slik Sjöberg hevdet.

– Det har jeg aldri hørt om i noen idretter. Så er det jo slik at dersom noen lar seg kjøpe for å gjennomføre dopingkontroller, så jukser de også, sier Lereim med klar adresse til Sjöberg.

I VG-artikkelen kom det påstander om at arrangører som Bislett ville gjøre alt i sin makt for å tiltrekke seg de største stjernene, koste hva det koste ville. Det kom uttalelser om at dopingkontroller var avtalt på forhånd.

– Vi må få klarhet i hva som er ryktemakeri og hva som er realiteter, sier Lereim.

Hansen: – De må gjerne granske

Svein Arne Hansen selv sier tirsdag at WADA og/eller IAAF gjerne må granske Bislett, slik Lereim tar til orde for.

– Det må de gjerne gjøre, for vi har ren samvittighet, sier EA-presidenten.

– Hvordan har de siste dagene vært for deg?

– Det har jo kommet noen helt vanvittige påstander. Blant annet om at vi skal ha betalt utøvere for å ta dopingtester. Dette er noe som Sjöberg har trukket tilbake, men det får jo ikke de samme overskriftene. Det er klart at det har vært veldig vanskelig å få disse løgnene rettet mot seg. Det er tøft både for meg og familien min, sier Hansen.

Ifølge EA-presidenten har han fått «full støtte fra hele friidretten». Han forteller at han har ringt rundt til ulike stevnearrangører som overhodet ikke kjenner seg igjen i kritikken.

– Men jeg har tydeligvis noen fiender, da, sier Hansen og tenker på dem som har stått frem i media de siste dagene.

Bergens Tidende har vært i kontakt med flere tidligere norske friidrettsstjerner, men ingen av dem ønsker å uttale seg. Det gjør heller ikke Steinar Hoen, den tidligere høydehopperen som i dag er sjef for Bislett Games.

«Innholdet i saken refereres til perioden rundt 1984 og før. Jeg er født i 1971 og var med på Bislett Games første gang i 1991. Så jeg har rett og slett ikke mye konstruktivt å bidra med i denne saken verken den ene eller den andre veien», skriver Hoen i en tekstmelding.