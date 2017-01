Arni Thor spilte bort én million: «Frykten og skamfølelse gjorde at jeg ikke ville at noen skulle vite det»

Saken oppdateres.

HAMAR: – Spillingen ble en god venn etter et samlivsbrudd høsten 2014.

– I begynnelsen var det ikke så farlig. Jeg hadde jo fast jobb og en grei lønn, sier mureren fra Skien.

Søkelys på spillavhengighet

I forbindelse med idrettsgallaen på Hamar lørdag, ble 33-åringen invitert til et seminar i regi av Norges Idrettsforbund.

President Tom Tvedt og hans styre, i likhet med kulturminister Linda Hofstad Helleland, som også var der, er opptatt av en ansvarlig spillpolitikk som ikke ødelegger mennesker.

Det betyr at de fortsatt vil demme opp for utenlandske, kommersielle spillselskaper, og forsvarer den norske enerettsmodellen.

Må ha visse regler og grenser

Idretten fikk siste gang drøye 2,2 milliarder kroner fra overskuddet til Norsk Tipping, og sånn sett kan man si at man selvsagt gjerne vil verne den norske modellen. Samtidig er det et uttalt politisk ønske at man ikke skal legge opp til at spillere skal bli avhengige.

I fjor sommer innrømmet Norsk Tipping at flere tusen av deres kunder var definert som såkalte stortapere, det vil si at de tapte mer enn 15.000 kroner i måneden på gambling hos dem. Siden har det statlige spillselskapet innført en tapsgrense.

– Vi vet at cirka 20.000 av kundene våre taper mer enn de bør hos oss. Det er derfor vi ønsker å innføre totalgrensen, sa Anne Marit Sletten, kommunikasjonsrådgiver i Norsk Tipping da.

Hadde mobil og kasino i lommen

– For meg var et som å ha et kasino i lommen, sier Høskuldsson, som kom til Norge fra Island som elleveåring.

Han som hadde spilt fotball og ridd på islandshest, og vært svært økonomisk, begynte å spille via mobilen.

Høskuldsson hadde vært en alminnelig Lotto-tipper, men ble sugd inn i en verden der han kunne tjene 200.000 kroner på en kveld. Snart var pengene borte.

– Da blir det en ond sirkel. Jo større tapene blir, desto større blir desperasjonen. Det sitter langt ikke å si at man sliter med ett eller annet, innrømmer han.

Mange søvnløse netter

Han kunne sitte oppe mange timer om natten og spille. Da ble han irritabel og kjente etter hvert at avhengigheten og det psykiske presset ble større.

– Jeg fikk også selvmordstanker, forteller Høskuldsson, som valgte å slippe «bomben» som han kaller det.

Han fortalte om avhengigheten til sine nærmeste og på jobben. At han hadde spilt bort én million kroner. Han hadde brukt kredittkort og forbrukslån.

Skammet seg voldsomt

– Jeg hadde en enorm skamfølelse fordi jeg hadde sviktet meg selv og alle de rundt meg. Det er et sted jeg ikke vil tilbake til.

Han kom med i TV-programmet Luksusfellen, men fikk tilbakefall. Den gjeldstyngede mannen var rett og slett for langt nede til at han greide å komme ut av problemene. Til slutt endte det på psykiatrisk avdeling.

– Du ser bare tåke og klarer ikke å finne det gode du har rundt deg. Du klarer ikke å sette pris på det fine du har rundt deg.

Norsk idrett lyttet og ble rørt

Til seminaret på Hamar, der Høskuldsson ble intervjuet av Dan Børge Akerø, fikk presidenter, styremedlemmer, kretsledere og mange ildsjeler i norsk idrett høre hvor galt det kan gå, men også at det er håp.

Høskuldsson la seg inn på Borgestadklinikken i Skien. Nå har han vært spillefri i ett år.

Kan ikke se at noen er spilleavhengige

– Mange som er i samme situasjon blir alkoholikere også. Og noen tar livet sitt, sier han i samtalen med Aftenposten etterpå.

Livet har snudd. Tobarnspappaen er så mye mer til stede for sine to unge døtre, og han har fått kjæreste.

Han er helt enig i at de kommersielle selskapene, som han mener er rå når det gjelder å pushe reklame, bonustilbud og sms-er til sine kunder, skal holdes på armlengdes avstand. Han håper at både idretten og politikerne gjør alt for å hindre at andre faller i den samme kjelleren. Han har vært synlig, og blant annet for pris fra Norsk forening for spilleproblematikk.

– Det går ikke an hverken å lukte eller se at noen er spillavhengige. Derfor er det mange som kan holde dette hemmelig i mange år. Men en dag sprekker det. Når man har tilgang på spill 24 timer i døgnet, utsetter man seg selv for en stor fare.

Høskuldsson har en økonomisk verge, som han mener er en kjempefordel. Han får utdelt ukelønn, og kan ikke dra noe kredittkort for å få innpass igjen.

– Når man holder på som verst, blir hodet forvrengt. Problemene blir større og større. Frykten og skamfølelse gjorde at jeg ikke ville at noen skulle vite det, at jeg var mislykket.

Høskuldsson tenker tilbake og ser at han har lært mye.

– Jeg er blitt mye klokere. Og dessuten ser jeg hvor fort ting kan. Heldigvis også til det bedre.