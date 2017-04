Atle har tapt 7 millioner kroner: - Det har kostet meg ekteskap og hjem. Jeg har mistet alt.

Saken oppdateres.

Atle Vestvik er en av dem som står frem i tirsdagens Brennpunkt-dokumentar på NRK. Han har en rystende historie: I løpet av 20 år med avhengighet har Vestvik gått på et samlet tap på 7 millioner kroner.

– Det har kostet meg et ekteskap, hus og hjem. Man har mistet alt, sier Vestvik.

I 2015 ba han om å bli umyndiggjort. Det medfører blant annet at han ikke kan ta opp lån. Broren Morten er i dag verge.

– En ting er at jeg blir straffet for avhengigheten, men dette straffer også dem rundt deg. Jeg vil ikke påføre meg selv og de nærmeste mer sorg og lidelse, sier Vestvik til Brennpunkt.

Spilte bort farens penger

Rogalendingen forteller at det startet med tippekupongen. Så introduserte Norsk Tipping flere spill, og til slutt endte Vestvik opp hos de utenlandske spillselskapene.

– Jo mer du vant, desto mer ville du vinne. Og jo mer du tapte, desto mer satset du for å hente inn det tapte. Jeg lånte bare mer og mer penger, sier Vestvik.

Først fikk han innvilget et lån i Skandiabanken på 100.000 kroner. Det ble spilt bort. Så gjorde han det samme i farens navn.

– Det røk 100.000 der også, sier han.

Flere ganger har Vestvik gått på smeller. Til slutt ble han og konen enige om at nok var nok.

– Hun greide ikke å leve mer med den uvissheten. Jeg vet jo ikke om jeg kommer til å gjøre dette igjen. Jeg kan ikke påføre mine nærmeste dette en gang til, sier Vestvik.

Han sier at det koster å fortelle om sin skjebne i media.

– Men jeg står frem for å hjelpe andre.

400.000 i tap på en time

Også Tommy Berntsen forteller sin historie i Brennpunkt-dokumentaren på NRK.

– Den boblen man er inne i når man spiller, kan ikke kontrolleres. Jeg er spilleavhengig. Du får en rus som er nesten ubeskrivelig, sier Berntsen.

Fra 18-årsalderen ble han hektet på gambling. Også i hans tilfelle startet spillingen hos Norsk Tipping, før han gikk over til utenlandske selskaper. Berntsen anslår at han har tapt rundt 3 millioner kroner hos utenlandske spillselskaper.

– Den største summen jeg har spilt opp på en gang er 400.000 kroner. De pengene blåste jeg av på under en time. Så sykt kan det bli, sier han.

Berntsen, også han rogalending, beskriver kicket man får av å spille med store summer.

– I det ene øyeblikket er du i null, og i det neste er du i en halv million kroner. Tall mister sin betydning. En gang vant jeg 200.000 kroner på ett trykk. Jeg kjente ingenting og var helt følelsesløs, forteller han.

– Hvis du ikke har noen hemninger, kan du sitte og spille med 1000 kroner i hvert trykk. Slik kan du sitte der og ødelegge hele livet ditt på nettcasino, advarer Berntsen.

I dag betaler han 17.000 kroner hver måned i spillegjeld. Til slutt måtte han fortelle sine nærmeste om avhengigheten.

– Fasaden ryker. Bang, så er den borte, sier den tidligere nordsjøarbeideren.

Vil ha lisensordning

Norsk Tipping og Rikstoto har monopol på pengespill i Norge. Men utenlandske spillselskaper har kapret flere hundre tusen norske kunder som spiller på nettet. NRK har vært på Malta der flere av de utenlandske selskapene har sine hovedkontor. En rekke nybygg forteller om en spillbransje i vekst.

– Hvis det ikke var god forretning, hadde vi ikke vært her, sier direktør Jovin Genovese i ComeOn Malta.

For å demme opp for konkurransen og i stedet kanalisere spillerne inn til dem, tilbyr Norsk Tipping stadig flere spill. Og årlig bruker spillselskapet over 400 millioner kroner på markedsføring.

– De er ute etter pengene dine, de også, sier Atle Vestvik.

Enerettsmodellen står sterkt i Norge, men både Vestvik og organisasjonen Spillavhengighet Norge er kritiske til den norske spillpolitikken. De mener at monopolet har liten verdi så lenge det er fritt frem for de utenlandske selskapene.

– Det hadde vært bedre om de utenlandske nettselskapene hadde en lisens, slik at myndighetene kunne ha passet bedre på dem, sier Atle Vestvik.

Sist sommer konkluderte «Fjørtoft-utvalget» med at de ser ingen grunn til å oppheve spillmonopolet i Norge. Utvalgets dom samsvarte med det kulturminister Linda Hofstad Helleland uttalte om regjeringens spillpolitikk: Det er ikke aktuelt å slippe til utenlandske bookmakere.

– Siden norsk idrett er så knyttet til barn og ungdom, mener vi at den verdibaserte enerettsmodellen er helt riktig, særlig med tanke på spillavhengighet og barn og ungdom, sa utvalgsleder Jan Åge Fjørtoft.

Før jul konkluderte regjeringen med at enerettsmodellen er den beste måten å drive ansvarlig spillvirksomhet på.

Dokumentaren «Fanget av spillet» vises på NRK1 kl. 21.30 tirsdag kveld.