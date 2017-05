Åtte måneder etter OL kommer den rystende sannheten frem

Saken oppdateres.

21. august i fjor: Etter et skuffende norsk OL er Kygo med og setter punktum for Rio-lekenenår han fremfører «Carry Me» sammen med Julia Michaels på avslutningsseremonien. Fyrverkeri lyser opp den brasilianske himmelen, og IOC-president Thomas Bach slår fast at det har vært «et strålende OL i en strålende by».

– Lekene etterlater en unik arv for mange generasjoner. Historien vil snakke om et Rio før og et mye bedre Rio etter disse lekene, slår den omstridte idrettslederen fast.

Litt over åtte måneder senere begynner det brasilianske folk å se deler av OL- og Fotball-VM-arven i et klarere lys.

Hør bare her:

Politiet etterforsker korrupsjon knyttet til byggingen av seks av 12 VM-arenaer.

Eduardo Paes, tidligere borgermester i Rio, er anklaget for å ha mottatt 41 mill. kr i bestikkelser rundt tildelingen av OL-kontrakter. Han kaller beskyldningene absurde.

Politiet har startet korrupsjonsetterforskning i forbindelse med byggingen av den nye metroen bygd i forbindelse med OL.

Jonas Lopes ledet delstatskomiteen som skulle sikre at offentlige kontrakter ble inngått på riktig måte. Han etterforskes for å ha mottatt bestikkelser ved tildelingen av kontrakter til nasjonalarenaen Maracanã.

Politiet etterforsker «mulige kriminelle handlinger» knyttet til byggingen av Arena Corinthians i Sao Paolo. Den tidligere toppsjefen i entreprenørfirmaet Odebrecht hevder at firmaet betalte deler av arenaen som «en takk» til landets president Lula (stor Corinthians-fan) for alle de verdifulle kontraktene de hadde fått i hans regjeringstid. Partikollega Vicente Cândido (også en sentral leder i fotballforbundet) er anklaget for å ha mottatt penger i forbindelse med stadionbyggingen. Det er også kongressmedlem Andrés Sanchez. Han er i tillegg president i fotballklubben. Alle avviser anklagene.

Det kommer frem i en artikkel i The Observer , skrevet av den brasilianeren journalisten Jamil Chade . Han er også forfatter av boken Bribes, Politics and football – The inside story of the World Cup in Brazil .

Kartellvirksomhet

– Veldig mange, inkludert meg selv, har bare gått og ventet på at det skulle rulles opp, sier Brasil-kjenner Torkjell Leira.

Odebrecht er det største firmaet i den søramerikanske byggebransjen. De har beina dypt plantet i «Operasjon bilvask» som nå rulles opp i Brasil, omtalt som verdens største korrupsjonssak .

Chade viser til høyesterettsdokumenter hvor det skal komme frem at mange av OL- og VM-kontraktene ble tildelt på samme måte som i «Operasjon bilvask».

Store, offentlige prosjekter blir satt ut på anbud. De store firmaene opptrer i karteller og avtaler hvem som skal få tilslag på de ulike kontraktene. Politikerne utnevner de som har ansvaret for innkjøp og avtaler i de store, statlige firmaene. En liten prosentdel av pengene sluses på ulovlig vis tilbake til de politiske partienes valgkampanjer.

I tillegg er det oppdaget en rekke tilfeller av overfakturering.

Maracanã forfaller

Leira tror at folk flest i dag er ganske kritiske til fjorårets OL.

– Underveis var folk positive, for det var godt arrangert og Brasil gjorde det bedre enn hva man kunne drømme om. Men nå spør de seg hva de egentlig sitter igjen med. Overdimensjonerte stadioner, en golfbane i et naturreservat som førte til mange protester og et Maracana som står og forfaller fordi de ikke blir enige om hvem som skal betale, sier han.

Den ikoniske arenaens forfatning ryster fotballvenner i Brasil og over hele verden.

– Det er skandaløst og tragisk. Den er jo symbolet over alle symboler for brasiliansk fotball og idrett. Maracanã er blitt ombygd for milliarder av kroner de siste årene. Nå er alle de pengene tapt, sier forfatteren av boken Brasil – Kjempen våkner .

Ville bli en supermakt

Da landet i 2007 og 2009 ble tildelt VM og OL pekte de økonomiske pilene i landet rett til værs. De store enorme idrettsarrangementene skulle bli symbolet på at den søramerikanske giganten for alvor var blitt en supermakt i verden.

– Brasilianerne har alltid drømt om å bli en global stormakt, de er rike på ressurser og ligger strategisk til. Politikerne har alltid hatt en våt drøm om en fast plass i FNs sikkerhetsråd. Nå ligger alle de drømmene i grus, det er kaos i politikken og de økonomiske pilene har pekt nedove, sier Leira.

Han mener vi på mange måter ser et Brasil i vanry, men minner at om vi ser landet i et 20-årsperspektiv, så har veldig mye gått fremover. Nå håper han at bunnen er nådd.

Han forteller at delstaten Rio er nær konkurs, og vært avhengig av overføringer fra staten så lærere og politi skal få utbetalt lønn. De olympiske lekene får en stor del av skylden for problemene.

Rundt om i landet er investeringer som ble lovet i kommunikasjon og offentlig transport ikke blitt gjennomført, eller de er blitt mye dyrere enn planlagt.

Både OL og VM etterlater seg også flere «hvite elefanter».

– Det står nå store stadioner også i byer uten fotballtradisjoner, som Manaus og Cuiabá, hvor driftsutgiftene er skyhøye. Det er anlegg man visste at man ikke kunne forsvare med etterbruk, sier Leira.