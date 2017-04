De hevder de tåler kritikk, men er lei svartmalingen av norsk idrett

Saken oppdateres.

– Vi må tåle kritikk. Mitt ankepunkt er at det ser ut som om vi ikke gjør noe, mens vi jobber hver eneste dag for at det skal bli gode rammebetingelser for særforbund og klubber, sier Anja Veum, breddeidrettssjef i Norges idrettsforbund.

Hun møter Aftenposten sammen med Marit Breivik og Else Marthe Sørlie Lybekk. De to sistnevnte sitter i ledergruppen i Olympiatoppen. De føler også at det er lett å kritisere utenfra, uten at man ser det store bildet.

– Hva slags kritikk sikter dere til?

– Det er kommet fra tidligere toppidrettssjef Bjørge Stensbøl og tidligere markedssjef i Norges idrettsforbund og Olympiatoppen Guro A. Johnsen. Dessuten fra kulturminister Linda Hofstad Helleland, sier Veum, og tar ett eksempel:

– Johnsen drar frem kun de mennene som sitter i ledergruppen, samt en som ikke sitter i ledergruppen, og da fremstår vi som noe annet enn det vi er. Ingen av dem har spurt oss om status på det arbeidet som faktisk gjøres eller det som faktisk skjer, sier Veum, som sikter til Johnsens debattinnlegg i VG der hun kritiserer mangelen på kvinner i NIFs ledelse.

Stensbøl skrev at NIF burde innkalle til ekstraordinært idrettsting og ta samling i bånn.

Like mange kvinner som menn

– NIF er ikke Gutteklubben Grei, mener de tre sentrale kvinnene, som kjenner organisasjonen innenfra.

De føler det som om alle tror at det kun er menn som styrer norsk idrett. Det mener de er feil.

– Når du ser på ledergruppen både i NIF og Olympiatoppen, er det i dag like mange kvinner som menn. Det er tre av hvert kjønn i NIF etter Inge Andersen, mens det i Olympiatoppen er åtte i ledergruppen, halvparten kvinner, sier Veum.

Kvinner i ledelse i idretten Fakta: NIF: Anja Veum, breddeidrettssjef Anita Pelsholen, økonomiansvarlig Hilde Myklebust, personalsjef Olympiatoppen: Marit Breivik, sommeridrettssjef Else Marthe Sørlie Lybekk, fagsjef Marit Myrmæl, leder OL-avdelingen Ingrid Bahr, administrasjonssjef

Breddeidrettssjefen er selv leder for en avdeling med 34 ansatte, og forvalter over 700 millioner kroner.

Hun forteller at mange ansatte synes det er krevende å være i den situasjonen NIF er i nå, der det er mange som angriper organisasjonen og dens ledelse.

– Men det har jo vært noe å ta tak i rundt generalsekretæren, IT-løsninger og åpenhetsdebatten?

– Jeg sier ikke at vi er ufeilbarlige og at det ikke er ting vi kan bli kritisert for. Vi må forvente debatt om vår organisering og hva som gjøres, men den må være basert på riktige fakta. Vi skal utfordres, men ikke når det fremstår på et slikt grunnlag som er feil og udetaljert.

– Kritikken rettes feil

Marit Breivik klarer ikke å se hvor kritikken rettes, når enkelte klager på NIF-ledelsen for at det ikke er nok kvinner totalt i idretten.

– NIF kan ikke gå inn og overstyre et valg for å få til en spesiell ledelse. Det er særforbundene selv som velger presidenter og ansetter generalsekretærer. Det jeg skulle ønske er at det var flere kvinner som ble stimulert og motivert til å ta lederjobber.

Skaffet seg solid erfaring

Breivik kom selv inn i styret i Norges Håndballforbund i 1985, ble klubbtrener i eliteserien og landslagssjef i håndball i tilsammen 21 år. I dag er hun sommeridrettssjef på Olympiatoppen og assisterende toppidrettssjef sammen med vinteridrettssjef Helge Bartnes.

– Når det blir så mye negativt, er det en fare for at færre kvinner vil satse på slike lederjobber. Vi trenger et mangfold av stemmer, både internt i organisasjonen, men også i den offentlige debatten. Og her kan vi sikkert bli flinkere til å synliggjøre både alle de dyktige menneskene, og de gode sakene det jobbes med, sier Else Marthe Sørlie Lybekk.

– Jeg er veldig stolt av å få jobbe i Olympiatoppen, og få lede så mange flinke folk, fortsetter fagsjef Lybekk, som tidligere har sittet i styret i Norges Håndballforbund og har vært visepresident.

– Det er akkurat som om visepresidenter ikke teller når man ser på et styres sammensetning. De er ofte kvinner og bidrar i sterk grad til dynamikk i en gruppe, akkurat som Mia Hermansson Høgdahl er en ressurs for Thorir Hergeirsson på kvinnelandslaget i håndball, legger Breivik til.

Jobber intenst med rammebetingelser

Anja Veum mener ledere og ansatte har en oppgave å fremsnakke NIF og idretten. Det skulle hun også ønske at kulturministeren gjorde i større grad.

– Utenfra ser det ikke ut som om vi er opptatt av å jobbe. Men det gjør vi hver eneste dag.

– Det positive som skjer, kommer ikke frem. Vi arbeider for bedre rammevilkår for idretten, økt kompetanse og struktur ute i organisasjonen, bidrar til utdanning av trenere og ledere, samt utvikle et it-system som gjør at det er enkelt å melde seg inn i og være en del av idretten. Det som er frustrerende er at synsingen utenfra blir definert som sannhet.

– Hva synses det om?

– Hvordan vi driver innad, aktiviteten for barn og unge, og det fremstår som om NIF er på vei tilbake, men vi er en organisasjon i vekst. Ungdom har et frafall som er stabilt, men ellers vokser antall barn og unge. Det har dessuten vært 18 prosent økning i ungdom som tar trener/leder/dommerkurs.

Veum viser også til en undersøkelse fra 2016 i Oslo, der tallene viste at det bare var idretten som «holdt stand».

– Alle andre aktiviteter var i tilbakegang. Jeg var selv sist helg i møte med 90 svømmeklubber, og der står unge i kø for å komme inn, men det er stor mangel på anlegg. Vi jobber kontinuerlig med å få til noe her.

– Noe av kritikken fra utsiden har handlet om høye lederlønninger, som for eksempel tidligere landslagstrener Per-Mathias Høgmo i fotball og eks-generalsekretær Inge Andersen. Det stemmer jo?

– Generelt er ikke lederlønningene i idretten høye når man tenker på ansvar og arbeidsmengde. I mange forbund har ikke generalsekretærene lønninger som skiller seg ut på noen måte, sier breddeidrettssjefen.