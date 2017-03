Dette er dommen over Idretts-Trondheim

Saken oppdateres.

– Det som er mest slående, er at Trondheim har en høy idrettsaktivitet, sier forsker Bård Kleppe ved Telemarksforskning.

Norsk idrettsindeks Er en årlig oversikt over idrettsnivået i norske kommuner der et viktig mål er å vise forholdet mellom anlegg og aktivitet. I 2015 var det registrert drøyt 1,5 millioner aktive idrettsutøvere i Norge. Tallene i idrettsregistreringa er ikke registrert på individnivå. Trondheim har den høyeste aktivitetsandelen blant barn (6–12) med 144 prosent, noe som betyr at noen barn er aktive i flere idretter. I ungdomsgruppa er den generelle utviklingen nedgang i aktivitetsandel de siste ti årene, Trondheim kommer dårligst ut med 24 prosent nedgang. Indeksen viser at Trondheim kommer dårlig ut på anleggskapasiteten der kommunen har lav anleggsskår pr. aktiv. Idrettene er kategorisert slik: Fotball, ski, skøyter, golf, tennis, hallidrett, svømming, friidrett, diverse idretter, sykkel, orientering/friluftsliv, hest, luft, båtsport og motorsport. I rapporten presenteres resultater fra de ti største bykommunene: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Bærum, Tromsø, Sandnes, Kristiansand, Drammen og Fredrikstad. På landsbasis er totalt 33 637 personer sysselsatt innen idrett viser tall fra SSB. Kommunene blir sammenlignet med hverandre og landsgjennomsnittet, og det er tall fra idrettsregistreringen til Norges idrettsforbund og anleggsdata fra anleggsregisteret danner grunnlaget for indeksen. Kilde: Telemarksforskning

De har i flere år hatt målinger av kulturlivet, og nå har altså idretten fått sin egen indeks. Kleppe legger til:

– Jeg skal være forsiktig med å analysere resultatene som vi har funnet. Men med indeksen kan kommunene legge fakta til grunn, noe som kan gi en bedre retning på utformingen av idrettspolitikken. Utgangspunktet vårt har vært å sammenligne kommunene, ikke komme med noe parameter på hva som er tilstrekkelig.

Idrettstilbudet i en kommune er et resultat av politiske prioriteringer, og i dag legges «Norsk idrettsindeks» fram. Det er en oversikt over idrettsaktivitet og idrettsanlegg i Norge presentert på lokalt nivå. Her blir ti kommuner sammenlignet med hverandre og landsgjennomsnittet.

Viktige NTNUI-impulser

I rapporten kommer det blant annet fram at Trondheim har flest aktive ski- og fotballungdommer, flest håndballspillere og kampsportutøvere i alderen 6–12 år og en økning i antall turnere på 28 prosent fra 2006 til 2015. I kategorien annen ballsport – basketball, volleyball, badminton og innebandy – har Trondheim en aktivitetsandel som er 81 prosent høyere enn på landsbasis.

– Indeksen viser at Trondheim er en by med mange tilbud og muligheter. Vi er en idrettsby som følger med i tida, og vi er i en særstilling som har NTNUI–Norges største idrettslag–i byen. Det miljøet gir oss viktige impulser, nye idretter og nyskaping, sier Knut Kvaran, enhetsleder for Idrett og friluftsliv i Trondheim kommune.

Samtidig ser man at Trondheim scorer lavt på anleggsdekning til den faktiske idrettsaktiviteten.

– Vi har dårligere skår på anleggskapasiteten, men samtidig har vi høy utnyttelse av anleggene. Mange fotballklubber i Trondheim står som eiere av egne baner. Vi ser at når de har eierskap til banen, så får man mer aktivitet for pengene. Det er helt sikkert rom for forbedringer, men det at vi har den høyeste aktivitetsandelen, er en indikasjon på at mye fungerer, mener Kvaran.

Lav svømmeskår

Svømming er Trondheims store utfordring. Som eneste kommune opplever Trondheim en nedgang på ti prosent i aktiviteten for aldersgruppen 6–12 år. Med sine ni svømmeanlegg, er det kun Bærum, Drammen og Sandnes som har et dårligere tilbud enn trønderhovedstaden.

– Det finnes ingen fasit på hva som er godt nok, men for oss som jobber innen forvaltningen, gir idrettsindeksen en pekepinn på hvordan vi ligger an sammenlignet med andre kommuner. Det er storbyene som har bestilt indeksen, og når vi ser at Trondheim for eksempel er svakere på svømmeanlegg, så kan vi se på hva vi kan gjøre for å løfte det området, sier enhetslederen.

– Hva mener du er den største utfordringen for idrettsbyen Trondheim i årene som kommer?

– Vi ser at når vi får anlegg, så blomstrer aktiviteten. Sambruk og effektiv utnyttelse av anleggene blir viktig. Fra et forvaltningsståsted blir det viktig å sikre areal til idretts- og friluftsformål framover. Stier og grønne korridorer er veldig viktige arenaer for trening, idrett og fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv. Det blir viktig å sikre areal til idrettsbygg i sentrumsnære områder i tråd med boligutviklingen, sier Kvaran.

I dag har Trondheim kommune 262 kilometer med turveier, turstier og skiløyper.

-Vi ligger midt i laget når det gjelder pengebruk til idrett pr. innbygger. I disse pengene ligger også tilskuddsordninger for arrangement. Vi ønsker å være en arrangementsby og ser at det er forventning om at Trondheim kommune er en økonomisk støttespiller for alt fra lokale klubbrenn til worldcup, sier Knut Kvaran.