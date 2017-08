Ekspert om norske idrettsstjerner i OL: God grunn til å frykte terror

Saken oppdateres.

Drøyt fem måneder før OL i sørkoreanske Pyeongchang frykter en hel verden at det skal oppstå en militær konflikt mellom Nord-Korea og USA. Truslene hagler fra begge sider.

Er det trygt for norske idrettsutøvere og andre å reise til Sør-Korea i februar? Stein Tønnesson er forsker ved Prio – Institutt for fredsforskning i Oslo – og er ekspert på fred og sikkerhet i Øst-Asia.

– Situasjonen nå er kritisk. Hva som skjer videre, avhenger av hva Donald Trump bestemmer seg for å gjøre, sier Tønnesson til Bergens Tidende.

Han påpeker at USAs FN-ambassadør tirsdag sa at «noe alvorlig må gjøres». Men her strides stormaktene om hva. USAs president har truet med en storstilt militær aksjon «som man aldri før har sett».

– Det pågår nå en militærøvelse der man har trent på å ta livet av Nord-Koreas leder. Kommer det noen svært provoserende elementer inn i denne konflikten, kan vi få en akutt krise, sier Tønnesson.

Svindal etterlyste svar

22. mai holdt Olympiatoppen et informasjonsmøte for en rekke av de norske idrettsprofilene som trolig skal til OL. Her var også PST, Politiets sikkerhetstjeneste, representert. PST tok aldri opp situasjonen i Nord-Korea, men måtte svare da det kom spørsmål fra salen. En av dem som uttrykte frykt var Aksel Lund Svindal.

– Vi har jo vært oppe der i fjellene i Sør-Korea før, og det ligger jo veldig nær Nord-Korea. Når trusselbildet skal gjennomgås, så synes jeg at det er et legitimt spørsmål om Nord-Korea er en del av trusselbildet. Men jeg fikk bare et veldig diffust svar. Nord-Korea virker jo veldig uberegnelige, og uberegnelighet må jo være en trussel, uttalte Svindal til TV 2 etter møtet.

Olympiatoppen sier at de har PST på laget i forbindelse med OL og Paralympics.

– Vi følger myndighetenes offisielle reiseråd, og overlater alle sikkerhetsfaglige vurderinger til PST. Våre forberedelser fortsetter som normalt, og vi gjør de samme sikkerhets- og beredskapsrutinene som vi gjør foran alle OL og Paralympics, sier medierådgiver Halvor Lea til Bergens Tidende.

En talsperson for PST sier at det vil gjøres en trusselvurdering tett opp mot avreise. En representant for PST blir med den norske OL-troppen, men utover det er det arrangøren som har ansvaret for sikkerheten til OL-utøverne.

– Større frykt i Norge enn i Sør-Korea

Selv om han anser situasjonen som kritisk, tror Stein Tønnesson i Prio at det kommende OL kan gjennomføres i Sør-Korea som planlagt.

– Det er et paradoks at frykten for krig er større i Norge og i Japan enn i Sør-Korea. I Seoul er det ingen panikk – i sør har de vært vant til stadige kriser med nord helt siden koreakrigen ble avsluttet i 1953. Ingen av partene har egentlig noen interesse av at det skal bli krig, sier Tønnesson.

– Derfor er det ikke grunn til å engste seg for krig. Derimot kan det være grunn til å frykte en terrorhandling fra Nord-Korea, dersom ikke situasjonen har roet seg før OL. Riktignok er Nord-Koreas leder Kim Jong-un lidenskapelig opptatt av sport, og det er kanskje tvilsomt om han vil ramme et idrettsarrangement. Har han noe å vinne på det i sin egen opinion? Jeg tviler på det, sier Tønnesson.

Han påpeker likevel at Nord-Korea flere ganger tidligere har gjennomført attentater i Sør-Korea og andre land.

Idrett som fredsvei

Prio-forskeren mener at et OL-samarbeid mellom nord og sør kunne ha vært en god start på en mulig vei mot fred. Da Sør-Korea arrangerte sommer-OL i 1988 i Seoul var det i fire år forhandlinger om å dele lekene mellom nord og sør. Dette førte aldri frem, og Nord-Korea boikottet lekene.

Det samme ser ut til å skje nå. Det har vært snakk om å avholde enkeltøvelser i Nord-Korea, men dette virker nå helt urealistisk. Og akkurat nå er det heller ingenting som tyder på at nordkoreanske utøvere blir å se i Pyeongchang 9.–25. februar. Sør-Koreas president har sagt at døren vil være åpen for nordkoreanske utøvere helt frem til OL starter.

– Jeg tror det kan være en god idé for Sør-Korea og USA å prøve å få OL på sakskartet. Det hadde vært svært ønskelig med nordkoreanske utøvere i OL, sier Stein Tønnesson.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) er i disse dager i Pyeongchang på en siste inspeksjon før OL og Paralympics.

– Vi følger med på situasjonen, men jeg tror ikke det er grunn for en umiddelbar bekymring. Vi fortsetter med våre forberedelser, sier IOC-president Thomas Bach ifølge Insidethegames.