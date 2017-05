Ett spørsmål var ikke til å unngå da norske idrettsstjerner møttes til OL-samling

Skal sørge for bedre betingelser for sjømatnæringen

For da Jørgen Halvorsen, som til daglig jobber med trusselvurdering i Politiets sikkerhetstjeneste (PST), skulle snakke om sikkerheten i forbindelse med OL og Paralympics i Pyeongchang til vinteren, var det flere av OL-håpene som undret seg på den spente situasjonen i den delen av Asia.

Etter at politimannen hadde forklart hva som gjøres for å sikre norske og andre utøvere, kom spørsmålet fra salen:

– Hva med Nord Korea. Er det lov til å spørre om det?

Halvorsen valgte å ta kortversjonen, at det spente forholdet mellom de to nabolandene ligner på gammel kald krig. Det er ustabilt, men det vil overraske ham om noe skjer under de to lekene.

Eksperten fortalte at han har vært på befaring i Pyeongchang, der det vil være nær 300 sikkerhetsfolk som vil støtte sine tropper, og der terrorfaren vurderes til å være liten.

Litt av et stjernegalleri

Mats Zuccarello, Aksel Lund Svindal, Tiril Sjåstad Christiansen, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Martin Johnsrud Sundby var blant de 330 utøvere, trenere, ledere og presse som fikk informasjonen.

Zucca, en av de største akkurat nå, etter sin NHL-suksess også i vinter, er blant dem som håper å få være med i OL. Han var populær i pausen, men også opptatt av å få med seg ting og tang rundt norsk deltagelse i Sør Korea.

Som at utøvere kan treffe på roboter som tar seg av screeningen.

Og selv om det var en søvnekspert som ga informasjon om hvordan utøvere kan legge om søvnrytmen når det er åtte timers tidsforskjell, og opplysning om at roboter kommer til å stå for screeningen, var det mange som var glad for å få informasjon fra PST-eksperten.

Trolig meget sikkert

– Jeg vil anta at Pyeongchang er den sikreste plassen man kan være når det kommer til OL. Vi vil aldri bli sendt dit hvis det er farlig. Det er mulig at jeg kanskje er litt vel naiv, men hvis man skal gå og bekymre seg, nytter det ikke, sier skihopperen Kenneth Gangnes.

Han måtte se OL i Sotsji gå rett vest da han tok korsbåndet, og da det samme skjedde igjen senere, ble også siste sesong ødelagt.

Nå har han 20 hopp i bakken, og drømmer:

– OL er den store gulroten å strekke seg etter. Jeg har aldri vært med der.

Landslagstrener Alexander Stöckl tror at det denne gangen blir som i Sotsji-OL. Det var mye snakk på forhånd, men alt gikk greit.

Sportssjef Kristian Hammer i kombinert er glad for at spørsmålene om sikkerhet blir tatt seriøst:

– Med dagens situasjon tenker jeg på det, jeg må innrømme det. Ofte er det også de «pårørende» som lurer, sier han.

Var spent også foran forrige OL

Birgit Skarstein, en av dem som jobber for å komme til Paralympics, minner om at da utøverne dro fra precamp til Sotsji foran OL i 2014, så hadde Russland akkurat gått inn på Krim-halvøya. Det var en spent situasjon.

– Jeg har ikke noe frykt i meg. Jeg stoler på PST og Olympiatoppen og de sikkerhetsvurderingene de gjør for oss. De sitter på mer info enn oss og har et helhetlig bilde.

Samtidig forstår hun de som er urolige.

– Det er en ganske spent der nede nå, og uforutsigbart. Det kan være krevende for mange å forholde seg til. Da det var konflikt for tre og et halvt år siden, merket vi det på stemningen og vi hadde tett oppfølging.

Freestylekjøreren Tiril Sjåstad Christiansen er ikke skremt.

– Jeg har vært der på prøve-OL. I vår idrett er vi kanskje mer «relaxed» enn i andre idretter, sier utøveren som ødela seg igjen i august, etter en feil landing under et hopp i Chile. Hun ødela seg også foran OL i Sotsji, og derfor er hun ekstra tent på å konkurrere i Pyeongchang.

Greit å få satt ord på det

Langrennstrener Tor Arne Hetland sier at han skjønner spørsmålet om Nord Korea kommer opp. Det samme sier kombinertutøver Magnus Moan. Men begge tar det rolig.

– Jeg er trygg, men håper jo at de store aktørene holder seg i skinnet. Det blir så store konsekvenser hvis noen foretar seg noe, sier Moan.

– Det er et berettiget spørsmål, kommenterer Aksel Lund Svindal.

34-åringen håper å være tilbake på ski igjen 1. juni, etter sin kneskade. Og det er ingen tvil om at han tenker OL.

– Nei, jeg satser mot det, og jeg satser på gull.