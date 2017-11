Fem spørsmål og svar om Russlands OL-drama

«Gratulerer til helten vår! We love you, daddy!»

På et møte 5. til 7. desember skal IOCs styre (eksekutivkomité) ta stilling til om Russland skal få være med i vinter-OL kommende vinter. To rapporter fra IOCs interne granskning kommer til å være avgjørende. Her er fem ting som kan være med på å forklare en vanskelig situasjon.

1. Hva har IOCs Schmid-rapport å si for russerne?

Schmid-kommisjonen er en granskning nedsatt av IOC. Mandatet er å se på funnene i de to McLaren-rapportene om statlig og institusjonalisert doping i Russland. Rapporten fra utvalget skal danne grunnlaget for IOCs egne beslutninger i saken. Arbeidet i kommisjonen ledes av Samuel Schmid, som sitter i etikkomiteen i IOC. Han er også tidligere president i Sveits.

– Det som kommer frem i rapporten til Schmid-kommisjonen, er nok mer avgjørende for hvordan IOC forholder seg til Russlands deltagelse i Pyeongchang-OL enn sanksjonene mot de seks langrennsløperne, sier Kristin Kloster Aasen, Norges ferske IOC-medlem.

Kristin Kloster Aasen tok i september over Gerhard Heibergs plass i IOC. Hun er nå i ferd med å skaffe seg oversikt over de kompliserte sakene som Den internasjonale olympiske komiteen skal håndtere de nærmeste ukene.

Den viktigste og mest betente saken er åpenbart Russlands deltagelse i OL kommende vinter.

Aasen vil ikke gå med på at det er slik TV 2-ekspert Mads Kaggestad antydet i et intervju med Aftenposten torsdag. Der mener han at IOC nærmest bereder grunnen for russisk deltagelse i OL i Pyeongchang ved å straffe noen enkeltutøvere først.

– Det er viktig at alt blir gjort riktig, og at beslutninger blir tatt på bakgrunn av gode prosesser som fører til at beslutninger står seg i ettertid, sier Aasen.

2. Hva har IOCs Oswald-rapport å si for russerne?

Langrennsløperne fra Russland som nå er utestengt fra OL og fratatt fire medaljer fra Sotsji, er seks av 28 utøvere som dukket opp i McLarens rapport i 2016. I rapporten blir det hevdet at det er jukset med disse utøvernes dopingprøver under OL i Sotsji.

IOC iverksatte ned en egen granskning av denne påstanden, Oswald-kommisjonen. Det er ut ifra konklusjonene til denne kommisjonen at IOC nå har gått til det skritt å utelukke de seks langrennsløperne fra alle fremtidige OL.

Det er et virvar av regler, forskjellige regelverk, organisasjoner og nasjonale interesser som gjør sakene svært kompliserte å håndtere. Russland har gjort det klart at de kommer til å ta saken med de seks langrennsløperne til den Den internasjonale voldgiftsdomstolen for sport (CAS).

3. Det kommer en nye WADA-regler. Hva betyr disse?

For å gjøre det hele litt mer komplisert, kommer Det internasjonale antidopingbyrået (WADA) kommende uke til å avholde et møte hvor de trolig endrer på deler av regelverket. Endringene kan gjøre det enklere for IOC, med regelverket i hånden, å kunne stenge russerne ute fra OL i Sør-Korea.

Nå har en rekke nasjonale antidopingorganisasjoner allerede slått fast at de mener Russland ikke bør få leke med de andre i Pyeongchang. I midten av september sendte 17 nasjonale antidopingorganisasjoner (blant dem Antidoping Norge) et brev til IOC hvor de krevde at Russland ikke får delta i de kommende olympiske lekene.

Fredag annonserte WADA helt nye bevis - som kan bli ødeleggende for Russland. Les mer her:

4. Russerne får ikke gå i OL. Men kan de gå i verdenscupen?

IOC har kun myndighet over de olympiske lekene. Derfor kan de ikke stenge utøverne ute fra andre konkurranser enn OL.

– Sakene på de seks langrennsløperne blir nå oversendt det internasjonale forbundet til utøverne, og det er opp til FIS å behandle denne saken videre, sier Kristin Kloster Aasen.

Det betyr at Aleksandr Legkov, Jevgenij Belov og de andre russerne fortsatt kan konkurrere i for eksempel verdenscupen inntil FIS kommer med sin eventuelle straffereaksjon.

Ifølge FIS kan den komme allerede før verdenscupen starter i Kuusamo om to uker. I en pressemelding slår de fast at dopingpanelet i FIS vil ta med i betraktning at verdenscupen starter om kort tid når de skal behandle saken.

Dopingpanelet vil kalle inn de seks langrennsløperne slik at de personlig skal kunne avgi en forklaring, før de kommer med sin endelige beslutning. De seks løperne var også utestengt fra konkurranser helt frem til 1. november i år.

5. Hvordan reagerer russerne?

Fra russisk side er reaksjonene sterke. Flere av de seks langrennsløperne har gjort det helt klart at de kommer til å ta saken helt til Den internasjonal voldgiftsretten for sport (CAS).

– Vi kommer til å gi alle støtte til løperne og laget ettersom vi tror dem. Jeg håper at løperne anker disse sakene, sier Vitalij Mutko, visestatsminister i Russland, til det offisielle nyhetsbyrået TASS.

President Vladimir Putin svarer med konspirasjonsteorier og bringer det store politiske bildet inn i saken.

– Det har aldri vært og det er heller ikke nå et statlig styrt system for doping i Russland. Det som gjør meg bekymret er at OL finner sted i februar og presidentvalget i Russland er i mars. Det er mistanke om at dette nå blir brukt for å skape en atmosfære hvor sportsinteresserte får et inntrykk av at staten er involvert og ansvarlig for regelbruddene, sa Putin ifølge det samme nyhetsbyrået.