Frifinnelse kan bli den verste dommen

Saken oppdateres.

Med forbehold om at det dukker opp opplysninger som kaster nytt lys over saken, når høringen starter onsdag, er frifinnelse en dårlig løsning for Therese Johaug, og helt ødeleggende for Norges troverdighet i antidopingsaken.

En frifinnelse vil utløse et ramaskrik fra andre nasjoner om at Norge særbehandler sine egne utøvere. Og denne gang med rette. For her kan kritikerne henvise til mange tilsvarende saker med utøvere som har testet positivt på det samme stoffet og blitt utestengt fra ett til to år.

Også for Therese Johaug vil en norsk frifinnelse bli en boomerang. Frifinnelse vil etter all sannsynlighet føre til en anke fra Det internasjonale skiforbundet og/eller Wada.

I en ankesak kan straffe like gjerne ende med to års utestengelse som ett år.

Innstillingen fra påtalenemda i Antidoping Norge på 14 måneders utestengelse, høres ut som en fornuftig løsning. Den indikerer på den ene siden at Norge tar denne dopingsaken på alvor.

Sjansen for en anke er liten. På den andre siden åpner den for at Therese Johaug får sjansen til å konkurrere seg i form til OL i Pyeongchang som ligger et drøyt år frem i tid.

Therese Johaug har vært utestengt siden 19. oktober. Ender saken med 14 måneders utestengelse, kan hun være klar for å delta i neste utgave av Tour de Ski.

En lang rekke kjente personer fra norsk idrett, politikk og næringsliv, fra Torbjørn Jagland til Anne Holt, har kastet seg på debatten med krav om full frifinnelse. Med bakgrunn i vår rettsfølelse basert på vanlig rettspraksis, fremstår det urimelig at Therese Johaug skal nektes å utøve sitt yrke for å ha brukt en leppepomade, som landslagslegen til overmål tar på seg mye av skylden for.

All den tid idretten har sin egen rettspraksis, som for øvrig er godt begrunnet og anerkjent av Norge, må saken pådømmes etter idrettens regler.

De kalde fakta er at Therese Johaug har avlagt en positiv dopingprøve der det ble funnet spor av anabole stereoider. Selv om legen tar på seg skylden for å ha godkjent bruken av leppepomaden, har Therese Johaug et selvstendig ansvar for alt hun tilfører kroppen sin. Johaug kan vanskelig komme vekk fra at hun burde sjekket innholdet i tuben med trofodermin, et medikament som var nytt for henne.

I utgangspunktet kan strafferammen være opp til fire års utestengelse, men i praksis starter den normalt på to år. Landslagslege Fredrik Bendiksens forklaring bør påvirke straffeutmålingen.

Samtidig med at store deler av landets befolkning føler sterk sympati med skiprinsessen, ønsker mange nasjoner og idrettsorganisasjoner å skjerpe straffene for doping. Norge har tidligere vært pådriver for strengere straffer, men etter å ha fått to ubehagelige dopingsaker i fanget, er både utøvere og idrettspolitikere blitt tilbakeholdne.

I det aggressive klimaet som rår etter den systematiske dopingen i Russland, vil de kle Norge dårlig å ilegge en oppsiktsvekkende mild straff til en av våre egne. Jeg kan slutte med til de som argumenterer for at idrettsutøvere trenger bedre rettssikkerhet, men det arbeidet kan ikke starte med særbehandling i en enkeltstående sak.

To dager er satt av til høringen som starter onsdag i Brann-losjen på Ullevaal. Den har lokket svenske og finske medier til Oslo. Sjansen er betydelig for omkamp i form av anke fra en av partene.