Friidretten vil unngå Johaug-tabbe: Tvinger alle på kurs

Therese Johaug hadde oversett informasjonen om Ren Utøver-kurs fra Norges Skiforbund. I friidretten får man heretter ikke delta i europeiske mesterskap hvis man ikke har den «utdanningen».

– Ja, det har vi bestemt. De nye betingelsene trer i kraft for dem som skal være med i EM i U18 i 2018, deretter junior-EM og U 23-EM i 2019, og senior-EM i 2020.

Det sier Svein Arne Hansen, president i Det europeiske friidrettsforbundet (EA), som hadde det med i manifestet da han ble valgt for to år siden.

Nå er han glad for at ord blir til handling.

Alle skal med

Skiforbundet hadde invitert langrennsløperne til å få med seg kurset, men Johaug hadde ikke lest mailen.

Uansett vet man ikke om hun hadde unngått den tabben som skjedde, hvis hun hadde gjennomført Ren Utøver-kurset før hun fikk leppekremen av legen. I friidretten vil man nå sikre seg at alle skal ha den nødvendige kunnskapen. Det norske selskapet Transform AS, som står bak kurset Ren Utøver, som er utarbeidet i samarbeid med Antidoping Norge, har fått oppdraget å skreddersy for friidretten.

Friidretten har bestilt skreddersøm

Programmet som kom i 2008, og med ny versjon i 2015, er blitt solgt og brukt i 16 land. Noen hundre tusen utøvere har vært gjennom det.

Administrerende direktør Stig Robert Larsen i Transform AS opplyser at Det europeiske friidrettsforbundet ønsker å gjøre noe mer ut av det.

– Den viktigste bestemmelsen EA har gjort er å gjøre kurset obligatorisk. Utøvere får ikke delta i mesterskapene hvis de ikke har vært gjennom kurset, sier han.

– Men hvordan skal man få kontrollert at de virkelig har tatt det?

– De har et identifikasjonsnummer (ID) som de skal logge seg inn med, sammen med mailadressen. Det gjelder uansett hvilket land de aktive kommer fra. Når de har gjennomført programmet, får vi ut lister med den ID-en, sier han og fortsetter:

– Det som også er unikt er at de får et diplom som er tilpasset dem, som de selv kan velge hvordan vil se ut. Der kan det for eksempel stå: I run clean».

Vil ha frem forbilder

Målet er dessuten at utøverne skal oppfordres til å legge ut diplomet på sin Instagram-konto.

– Som aktive ambassadører vil mange av dem bli forbilder for yngre utøvere, mener Larsen.

Når statistikken til hvem som har utført kurset blir tatt ut, får både Norges Friidrettsforbund og Det europeiske forbundet se hvem som har deltatt.

– De som ikke har gjennomført opplegget, blir pushet til å gjøre det.

Allerede til sommeren blir systemet testet internasjonalt, og det skjer på 15 språk.

Hvilken holdning har du?

Noe annet som blir unikt er at utøverne må jobbe med sine holdninger og verdier når det gjelder doping og juks. – De vil bli utfordret til å definere sine tre egne verdier som de står for. Deretter vil de måtte ta stilling til ulike dilemmaer og reflektere om de løsningen de velger står i stil med sine egne verdier. Ren utøver-kurset heter Real Winner på engelsk, mens EA har valgt å kalle det «I run clean».