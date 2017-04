Har du sjekket kontoen din i det siste? Du kan ha 10.000 kroner til gode uten å vite om det.

Saken oppdateres.

Har du vunnet på Langoddsen eller Lotto, og det er lenge siden du sjekket kontoen din hos Norsk Tipping? Da er det kanskje på tide å se på saldoen. Summer under 10.000 kroner blir nemlig ikke automatisk overført til din bankkonto, men blir stående på spillerkontoen. Og der får du ingen renter.

2 millioner nordmenn har spillerkonto hos Norsk Tipping. Det må du ha for å kunne spille. Maksimumsbeløpet man kan ha stående på spillerkontoen er 10.000 kroner, og til enhver tid har vi nordmenn bokført hundrevis av millioner på disse spillerkontoene.

Regelen er at pengepremier under 10.000 blir på spillerkonto til du selv velger å overføre dem. Det aksepterer du når du velger å bli kunde hos spillselskapet på Hamar. Du aksepterer også at du ikke får renter på pengene.

– Per 31. desember 2016 var det 299 millioner kroner på spillerkonti, opplyser pressetalsmann Roar Jødahl i Norsk Tipping.

Heller ikke Norsk Tipping har renteinntekter på disse 299 millioner kronene, ifølge Jødahl.

– Norsk Tippings vedtekter regulerer hvordan selskapets midler skal plasseres. I henhold til denne rutinen er det vesentligste av selskapets midler plassert på konto i Norges Bank. Rentesatsen på selskapets innskudd i Norges Bank er 0 prosent – selskapet har ikke renteinntekter av innskuddene, sier pressetalsmannen.

Altså tjener ikke NT ekstra penger at du og jeg «glemmer» å tømme spillerkontoen. Derimot er det staten gjennom Norges Bank som forvalter de rundt 300 millionene som til enhver tid står der.

Kunde: – Skal få oss til å spille mer

Ikke alle er fornøyd med praksisen til tippegiganten på Hamar. Hordalendingen Gisle Gulbrandsen har selv tatt kontakt med media etter at NRK Brennpunkt nylig satte fokus på pengespillavhengige. Gulbrandsen mener at Norsk Tipping ikke er et fnugg bedre enn de uregulerte selskapene.

Hordalendingen forteller at han vant til sammen 18.000 kroner på tre spill hos Norsk Tipping (6000 i premie på hver). Han reagerer på at 10.000 ble stående igjen på spillerkontoen, og at kun 8000 ble overført til bankkontoen hans. Gulbrandsen mener at tippeselskapet gjør dette helt bevisst for at kundene skal tippe mer.

– Dette viser bare at Norsk Tipping vil at det skal stå mest mulig penger igjen på spillerkonto. Da vet de at kundene spiller mer, og det er kynisk. Norsk Tipping er akkurat like aggressive som de utenlandske spillselskapene, mener Gulbrandsen.

Rekordoverskudd for Norsk Tipping Det er gode tider for Norsk Tipping. Norske myndigheter har slått ring rundt enerettsmodellen der NT og Rikstoto har monopol på å tilby og markedsføre spill i Norge.

Regnskapet for 2016 viste et rekordstort overskudd på drøyt 5 milliarder kroner. Trass i økende konkurranse fra uregulerte aktører har kundetilstrømmingen og overskuddet vokst.

4852 millioner kroner av overskuddet fordeles på samfunnsnyttige formål som idrett, kultur og humanitære/frivillige organisasjoner. Det er 367 millioner kroner mer enn året før.

6 millioner kroner er satt av til tiltak mot spilleavhengighet, går det frem av årsrapporten.

Spillerne kan selv overføre så mye de vil fra spillerkonto til bankkonto. Men kunden får altså ingen «drahjelp» fra tippeselskapet. Når Bergens Tidende konfronterer Norsk Tipping med uttalelsene fra den misfornøyde kunden i Hordaland, bekrefter Roar Jødahl ordningen med å holde igjen 10.000 kroner dersom ikke kunden foretar seg noe. Ifølge Jødahl holder man igjen pengene «til kundens beste».

– Vi har to sløyfer for utbetaling, med litt ulike egenskaper. Premier på nettspillene og sportsspillene har noen egenskaper, mens premier på de mer tradisjonelle lotterispillene følger andre egenskaper. Forskjellen er laget av hensyn til kundenes behov, sier Jødahl.

NT: – Det beste for kunden

– Lotterikundene vinner store beløp ganske sjelden. Hvis det ikke er «plass» til premien i sin helhet på spillerkontoen, overføres hele premien til bank. For disse spillerne er det viktigere at pengene kommer på bankkonto enn at de kommer på minuttet – neste trekning i spillet er om en uke. Lotterispill-premiene overføres hver kveld/natt og er tilgjengelig på konto etter 1–3 dager, forteller han.

– Slike forsinkelser og flyttinger hit og dit er ubrukelig for en kunde av nettspill og sportsspill som Liveoddsen, Langoddsen og nettkasino. Disse kundene er opptatt av å få premien sin raskt og ha den tilgjengelig for nytt spill så raskt som mulig. Derfor laget vi et annet system for disse spillene. Her kommer premien mye raskere, og vi fyller hele spillerkontoen før vi overfører overskytende til bank, nettopp fordi de er mer aktive spillere og spiller på nett og mobil med penger på spillerkontoen.

– Hvordan vil dere kommentere påstanden om at NT holder tilbake 10.000 kroner bevisst?

– Endringen her er gjort for å lage en så kundevennlig løsning som mulig. Med så mange kunder som vi har vil det selvsagt være ulike meninger og behov, men for disse spillerne har vi ønsket å gi kunden rask tilgang til premien, og full frihet til når som helst og kostnadsfritt å ta ut pengene fra spillerkontoen, sier Roar Jødahl.