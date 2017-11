Helleland fikk gjennomslag i dopingkampen - vil ha lik innflytelse som IOC

Ap fikk flertall for forslag om å vurdere asylsaker fra unge afghanere på nytt. Nederlag for Listhaug og regjeringen

Kampen om Russland skal få delta i vinterens OL i Sør-Korea, viser med all tydelighet at kampen mot doping i internasjonal idrett langt fra er over.

Onsdag skal saken opp på styremøtet i Det internasjonale antidopingbyrået (WADA). Det er knyttet stor spenning til om WADA vil gå inn for full utestengelse av russerne som en følge av funnene i McLaren-rapporten.

Den påviste et omfattende, statsstøttet dopingprogram i forkant av OL i Sotsji i 2014.

WADA er støttet med 50 prosent fra offentlige myndigheter og 50 prosent fra idretten gjennom IOC.

Kritikere har tidligere pekt på at idretten, gjennom IOC, har hatt en mer samlet kraft internt i WADA enn hva myndighetene har hatt.

Idrettsbevegelsen har dermed hatt en fordel når de skal fremme sine interesser.

Lik partner med idrettsbevegelsen

For å styrke myndighetenes interesser i dopingkampen har visepresident i WADA, kulturminister Linda Hofstad Helleland fått gjennomslag for en samlet innsats fra myndighetenes representanter i WADA.

– Dopingsaker får overskrifter for ofte. Offentlige myndigheter må være i en posisjon hvor de raskt kan utvikle gode svar og initiativer, samtidig som de er i stand til å presentere og fremme sine standpunkter, sier Helleland.

Tirsdag ble One Voice-plattformen formelt etablert på et møte i forkant av onsdagens styremøte. Den har vært et av Hellelands hovedinitiativer etter at hun ble valgt som visepresident.

– For å styrke WADA må myndighetene være en sterk og lik partner som idrettsbevegelsen. One Voice-plattformen vil støtte myndighetenes arbeid sammen med WADA for å sikre en ren idrett i ethvert hjørne av verden, og beskytte rene utøvere, sier Helleland.