Helleland krever endring blant idrettstoppene: – Tilliten til NIF er ganske tynnslitt

– FaceID føles som et tilbakeskritt

Helgas beste barnefilm er et must for kattelskere 5

Ingen løsning etter ny frist for Norske Skog

Helland ble pappa for første gang: - Helt enormt

Idrettsklubbene har én stor frykt for framtida

Helland ble pappa for første gang: - Helt enormt

Saken oppdateres.

Etter to dager med innsyn hos Norges idrettsforbund, har pressen funnet kvitteringer hvor alkoholen har flommet. NIF har betalt tusenvis av kroner gjennom årenes løp, på dyre viner, konjakk, champagne og Jägermeister.

– Tilliten til NIF er ganske tynnslitt. Nå må de bevise gjennom handling at de har sørget for store endringer, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) til Aftenposten.

Krever dramatiske endringer

Norsk idrett mottar flere milliarder kroner i året av fellesskapets penger. Kulturen rundt pengebruken til NIF har ført til store reaksjoner. Kulturministeren sier hun først og fremst blir lei seg på vegne av alle som er glad i norsk idrett.

– Og alle de frivillige som jobber utallige timer dugnad for å få ting til å gå rundt. Det oppfattes som det er en stor avstand mellom grasrota og toppen av norsk idrett. Dette er ikke gode dager for norsk idrett, sier hun.

Toppledelsen i norsk idrett er nå nødt til å sette inn alle ressurser for å endre kulturen, mener hun.

– Det er norsk idrett og de tillitsvalgte som må ta en diskusjon rundt hvordan de skal endre kulturen, som jeg tror har vært til stede over flere år. Jeg forventer at man snur hver en sten for å gjøre dramatiske endringer i holdningen til pengebruk.

Idretten skal likevel ha honnør for å ha tatt tak i praksis og regelverket, mener hun.

– Men så vet vi at det tar tid å endre holdninger og kultur. Det blir ledelsens ansvar å gå løs på.

Savner at tidligere ledere tar ansvar

Sveinung Oftedal, leder for Oslo idrettskrets, mener det som har kommet frem av reiseregningene til NIF viser en uakseptabel bruk av idrettsforbundets midler.

– Da henviser jeg spesielt til barregningene. Man har vist dårlig dømmekraft. Det trengs ikke særlig retningslinjer for å kunne si: Dette bør man ikke gjøre.

Oftedal har selv hørt «murring» rundt barregninger, blant annet at tidligere generalsekretær Inge Andersen betalte noen regninger som «han ikke burde».

Han er skuffet over at tidligere idrettspresident Børre Rognlien og generalsekretær ikke har vært på banen og sagt at de utøvde dårlig dømmekraft.

– Børre Rognlien og Inge Andersen har gjort mye bra for norsk idrett. Men vi lider nå på grunn av gamle barregninger som vi ikke har hatt noe med. Det er under tidligere presidenter det er blitt etablert en ukultur, som nå har kommet frem, sier Oftedal og legger til:

– Presidenten, som er generalsekretærens leder, har muligens ikke sett dette, men du må være tilnærmet blind for ikke å ha sett dette.

Børre Rognlien er i disse dager aktuell med boken «Jeg var i rommet». Oftedal mener Rognlien må ha vært i rommet når barregningene ble betalt.

– Ikke et kritisk spørsmål

Rognlien er skuffet over beskyldningene fra Oftedal, og lurer på grunnlaget.

– Oftedal kan ikke mene at jeg alltid har vært, eller burde ha vært i rommet når ledere i NIF går på bar, og bilagene viser at det ikke minst er på utenlandsreiser som jeg ikke har deltatt på, skriver Rognlien i en e-post og legger til:

– Nå har et dusin journalister i to døgn gjennomgått 16.000 gamle bilag, inkludert alle mine reiseregninger og bruk av NIFs kredittkort i de fem årene jeg var idrettspresident. Det har ikke medført et eneste kritisk spørsmål.

Inge Andersen ønsker ikke å kommentere saken til Aftenposten.

– Gjelder ikke norsk idrett generelt

– Jeg tenker det som har kommet frem er smertefullt. Det gjør vondt. Jeg var klar over at det var mange regninger, men det var noen regninger som var større enn jeg trodde. Nå må vi legge oss helt flate og starte på nytt, sier styreleder i Buskerud idrettskrets, Roar Bogerud.

Buskerud idrettskrets var de første som sendte et skriftlig brev til NIF om å begrunne hvorfor man ikke ønsket åpenhet.

– Vi følte vi måtte ha full åpenhet. Vi opplevde at vi ikke hadde fått noen begrunnelse for hvorfor vi ikke skulle åpne. Vi ba dem revurdere det, sier Bogerud.

Han mener altså at idretten må legge seg flate og bygge tillit, men presiserer samtidig at man må skille mellom topp og bredde.

– Dette gjelder toppen av norsk idrett, det gjelder ikke for norsk idrett generelt. Dette gjelder den delen av idretten som møter sponsorer og internasjonale aktører.

– Burde man si unnskyld?

– For meg er det bare ord. Tvedt ba jo om unnskyldning, han sa det bare ikke. Men Røine (kommunikasjonssjef i NIF, Niels Røine, red.anm.) gjorde det i går. Jeg er helt enig i at vi må legge oss flate, sier Bogerud.