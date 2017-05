Holder utenlandske spillselskap unna: – Akkurat nå er dette den beste modellen

Saken oppdateres.

Det er 14 år siden den norske pengespillpolitikken ble gjennomgått. Tirsdag bestemte Stortinget at det er uaktuelt å slippe utenlandske spillselskaper til i Norge gjennom en lisensordning.

– Alle bør glede seg over at enerettsmodellen er vedtatt med et solid flertall. Dette skal være den førende pengespillpolitikken framover. Norsk Tipping skal jobbe videre for å ta vare på dem som har en bekymringsfull spilladferd, sa kulturminister Linda Hofstad Helleland til Adresseavisen etter at den nesten to timer lange debatten var over.

Vil advare

Men Arbeiderpartiets Arild Grande var slettes ikke glad da politikerne gikk hver til sitt.

Han var i stedet svært bekymret i Stortingets vandrehall:

– Når jeg opplever at Frp, Høyre og Venstre går opp på talerstolen og snakker om at her må vi se helt nytt på spillmodellen, kanskje om kort tid, så blir jeg veldig overrasket. Det forteller meg at enigheten om enerettsmodellen nok ikke er så stor som vi kanskje trodde.

– Debatten handler om vi i framtida skal forsvare en modell som fram til nå har sikret penger til frivilligheten, idretten og kulturen, eller om det skal slippes til nye aktører som i dag opererer på helt andre betingelser. Det vil vi advare mot. Vi må også i framtida ha en politikk som sikrer penger til disse viktige formålene, og ikke minst ivaretar de spilleavhengige, sier Grande.

Vil ikke binde seg

Kulturministeren vil imidlertid ikke gi noen løfter om at den norske enerettsmodellen vil bestå i 14 nye år.

– Akkurat nå er det den beste modellen for å ivareta spillavhengige. En politiker kan aldri være så skråsikker at han vet hva som skjer om ti år, sier Hofstad Helleland.

Nettspillgründer Morten Klein og Kim Rud Petersen i spillselskapet Betsson fulgte stortingsdebatten fra galleriet.

– Alle er enige, også spillselskapene, om at man må ta spillavhengighet på alvor. Og det er derfor vi mener at en lisens er klart best, sier Rud Petersen.

– Setter ansvarlighet høyt

– Jeg tror utenlandske spillselskap setter ansvarlighet høyt. Et godt signal på det, er at man ønsker en lisensregime som regulerer markedet. Jeg tror en lisens vil dempe et marked som er opphetet på grunn av konkurransesituasjonen i dag. Norsk Tipping hadde sju spill i 2001, nå har de over 150. Hadde man hatt en lisens, ville man fått en beskatning som hadde dempet det trykket, mener Klein.

– Hvordan skal dere bidra tilbake til frivillighet, idrett og kultur?

– Det er myndighetene som skal sette grensene i en lisens. Det er ulike skattemodeller. Med en skatt på 13-15 prosent, ville det betydd en økning i inntektene på over 350 millioner kroner med tall fra 2015. Og per i dag er det tallet null. Norge er et nullskatteland for de utenlandske spillselskapene, sier de to.

Spår Norsk Tipping på børs

Betsson har i dag lisens i 11 land, men Rud Petersen tror Norge blir det 12.

– I Danmark gikk de enstemmig inn for en lisensordning. I Sverige har de også funnet ut at lisens er det rette. De store, seriøse spillselskapene vil bidra. Vi er regulert av elleve lotteritilsyn i dag. Vi vil gjerne bli regulert av det 12. Mitt tips er at vi har en lisensmodell i Norge i løpet av fem år, sier Kim Rud Petersen.

– Hva skjer med Norsk Tipping da?

– De har alle forutsetninger for lykkes i et lisensmarked. Se bare til Danmark, sier Rud Petersen.

Klein er enig.

– Jeg tipper at Norsk Tipping er på børs og privatfinansiert om sju til ti år. De jobber ut i hele verden mot flere marked. Og kanskje sitter jeg eller Kim som styreleder, sier Klein med et smil.