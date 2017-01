John Carew fronter e-post som truer kundene med gebyr: - Dette er ulovlig

Saken oppdateres.

Har du konto hos utenlandskregistrerte spillselskaper som ComeOn, vil de etter en viss tid med inaktivitet ta kontakt med deg for å få deg tilbake som spiller.

Og går det litt for lang tid, trues du med gebyr dersom du ikke bruker kontoen. Dette er standardbrevet som ComeOn sender ut:

«Siden det er en stund siden sist, vil vi informere om at ifølge regler pålagt oss av MGA vil din ComeOn-kontosaldo 30 dager fra i dag være gjenstand for en månedlig avgift, grunnet inaktivitet. Men fortvil ikke! Alt du trenger å gjøre for å unngå avgiften er å logge inn hos oss. Vi vil gjerne ha deg med på all moroa som venter!»

– Uheldig og utspekulert

Lotteritilsynet er svært skeptiske til praksisen.

– Lotteritilsynet registrerer at ComeOn sender e-poster med reklame for pengespill som ikke har tillatelse i Norge til nordmenn. Dette er ulovlig. E-posten inneholder også informasjon om at inaktive spillere må betale en månedsavgift om de ikke spiller, og de blir oppfordret til å spille for å unngå avgiften, sier seniorrådgiver Monica Alisøy Kjelsnes.

Den månedlige avgiften som vil bli trukket fra en inaktiv ComeOn-konto er opptil 50 kroner, opplyser selskapet.

– Selv om denne avgiften er innenfor krav fastsatt av spillemyndigheten på Malta, synes vi dette er en svært uheldig og utspekulert måte å få nordmenn til å spille mer hos ComeOn. Noen av de inaktive spillerne kan være spilleavhengige som har tatt et bevisst valg om ikke å spille mer, og e-posten kan bidra til at de begynner å spille igjen, sier Kjelsnes og legger til:

– I Norge er det kun Norsk Tipping som kan tilby pengespill på internett, og de har ikke lov til ilegge inaktive spillere avgift.

– Skal motarbeide kriminalitet

Tidligere fotballspiller John Carew har vært ambassadør og reklame-frontfigur for selskapet siden 2013. Han føyer seg inn i rekken av norske kjendiser som fronter utenlandske spillselskaper. Et bilde av Carew er også vedlagt den omtalte e-posten.

Vi har prøvd å komme i kontakt med Carew for en kommentar, uten å lykkes. Fra sentralt hold i ComeOn rister man på hodet av kritikken.

– Vi tilbakeviser at denne e-posten eller andre e-poster sendt fra ComeOn er ulovlige, det er tvert imot ulovlig for oss å ikke sende disse. E-postene og avgiften er innført som et anti-hvitevaskingstiltak for å forhindre at spillkontoer blir brukt for å oppbevare penger over lengre tid, ettersom en spillkonto ikke skal sidestilles med en bankkonto. Det er overhodet ikke en utspekulert måte å drive markedsføring på, men snarere et middel for maltesiske myndigheter til å motarbeide organisert kriminalitet, sier Stian Røsvik Bjørstad, talsmann og norgessjef for ComeOn.

– Vi finner det på den kuriøse siden litt spesielt at Lotteritilsynet ikke ønsker bekjemping av hvitvasking velkommen, nok en gang, sier Bjørstad.

De utenlandske spillselskapene har i flere år jobbet for å få lisens i Norge, men norske myndigheter har holdt fast ved monopolet til Norsk Tipping. En uke før jul bestemte regjeringen at dagens monopolsituasjon fortsetter.

Det forhindrer imidlertid ikke de utenlandske selskapene fra å kapre kunder i Norge. De utenlandske selskapene markedsfører seg kraftig på TV-kanaler som sendes fra utlandet (blant annet TV3), og det er ikke ulovlig for nordmenn å benytte seg av de utenlandske selskapene.