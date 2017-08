Kloster Aasen innstilt som nytt IOC-medlem

Saken oppdateres.

Det bekrefter Norges Idrettsforbund i en pressemelding fredag.

Kloster Aasen innstilles sammen med to andre menn og to andre kvinner som nytt individuelt IOC-medlem. Valget vil finne sted på IOC-kongressen i Lima, Peru, 13–16. september i år.

– Jeg har sagt ja til å stille og er selvfølgelig svært glad og entusiastisk over at valgkomiteen i IOC og Executive Board har funnet mitt kandidatur interessant. Nå ser jeg fram til valget i Lima med store forhåpninger, sier Kloster Aasen.

Håndplukket av Heiberg

– Jeg mottok brevet fra IOC-president Thomas Bach med stor glede hvor han understreket at han tror at Kristin Kloster Aasen kan bli et svært godt medlem for idrettsbevegelsen. Det er jeg også overbevist om, og jeg ser fram til valget, sier idrettspresident Tom Tvedt.

Kristin Kloster Aasen ble Norges kandidat som Gerhard Heibergs etterfølger i Den internasjonale olympiske komité (IOC) etter å ha blitt håndplukket av Heiberg selv.

– Jeg har prøvd å måle de enkelte opp mot de kriterier som IOC gjerne vil ha for mulige kandidater, og samtidig selv tenkt på hva jeg mener personlig kan være den beste personen i dette spillet. Sånt sett har Kristin passet godt inn i begge deler, så det er med relativt godt hjerte at jeg kan si at jeg tror jeg har landet ved riktig person, sa Heiberg til NTB.

Utdannet jurist

Kloster Aasen er utdannet som jurist. Hun har de siste årene hatt ulike lederroller i idretten.

– Det har vært viktig for meg at hun ikke bare har idrettslig bakgrunn. Hun er jurist, hun har vært i forretningsvirksomhet, hun har vært i kulturell virksomhet, hun kjenner til det politiske, så sånt sett representerer hun mye mer enn bare idrett. Det passer inn den situasjonen hun eventuelt kommer inn i, forklarte Heiberg.

– Det er at man har erfaring fra ulike områder i livet, har vært på forskjellige steder og har kompetanse fra andre steder kommer godt med. Så har jeg min yrkesbakgrunn som har vært viktig for meg i alle de tingene jeg holder på med. Det er viktig for meg også, sa Kristin Kloster Aasen til NTB da hun ble valgt som Heibergs etterfølger.

Heiberg gir seg etter 22 år i IOC. 77-åringen startet som president for organisasjonskomiteen for vinter-OL i 1994 i Lillehammer. Han ble deretter IOC-medlem.

