Kulturministeren: - Internasjonal idrett framstår som gammeldags og konservativ

Linda Hofstad Helleland er invitert til FIFAs hovedkvarter i Zürich i Sveits 6. mars, to dager før den internasjonale kvinnedagen.

Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) har fått med seg at hun har engasjert seg i kvinners representasjon i forbund og komiteer, og vil derfor ha henne til å holde innlegg og deretter delta i paneldiskusjon på konferansen som handler om mangfold, likestilling og inkludering.

Der kvinner er underrepresentert

Helleland innrømmer at hun ble svært overrasket over at det kun var to kvinner av 207 stemmeberettigede delegater på FIFAs siste kongress.

– Det er ikke bare trist for FIFA, men for internasjonal idrett, som ikke tar i bruk ressursene og kompetansen til halvdelen av befolkningen, sier hun.

For det er ikke bare FIFA som er en versting. Et gjennomgående trekk i de fleste internasjonale særforbund forteller om ubalanse i de organene som bestemmer.

Flertall av menn, kvinner nesten ikke representert.

Helleland ønsket å finne ut mer om kjønnsforskjellene i FIFA og inviterte Isha Johansen, den ene av de to kvinnelige delegatene fra FIFA-kongressen, til Norge. Johansen er president i fotballforbundet i hjemlandet Sierra Leone.

– Det hun fortalte om sine opplevelser som kvinnelige idrettsleder, var ille. Måten hun fortalte at hun ble behandlet på, gir grunn til bekymring. Dette viser at internasjonal idrettsledelse ligger veldig langt bak andre deler av samfunnet.

Gammeldags og konservativ

Helleland er blitt lagt merke til for sine holdninger, skriver generalsekretær Fatma Samoura i brevet til den norske kulturministeren.

– Internasjonal idrett fremstår som gammeldags og konservativ, og jeg mener at det er helt nødvendig å gjøre endringer for å unngå at idrettens posisjon blir svekket, sier den norske ministeren.

Helleland mener at idretten kan skape mye for enkeltmennesker og samfunnet. Nettopp derfor bør alle få delta. Men det kan ikke skje hvis ikke også kvinnene blir hørt og sett der avgjørelser fattes.

– Jeg ønsker å forsterke idretten som en positiv kraft, også for fellesskapet. Det som ikke er bra må vi forsøke å endre på.

Generalsekretæren skriver at det som konferansen ender ut i, skal innbakes i FIFAs nye visjon for fremtiden, om at dette med kvinnelig representasjon ikke bare skal bli snakk, men også en realitet.

Det er fotballeksperter og inviterte fra andre idretter, som også skal sitte i panelet.

– Vi skriver 2017, og med FIFAs svake resultater når det gjelder å få med kvinner – vil en slik konferanse føre til noe som helst?

– Jeg er glad for at FIFA med en slik konferanse anerkjenner at dette er et problem, alternativet er verre. Da må Norge med vår stolte likestillingshistorie gripe muligheten og dele våre erfaringer.

