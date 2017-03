Mannen bak omstridt milliongave anklager håndballforbundet for dobbeltmoral

Saken oppdateres.

Da EM i beachhåndball jaktet flere sponsorer på det europeiske markedet, snakket spillgründer Morten Klein og Ole R. Jørstad om en eventuell avtale.

– Dobbeltmoral fra håndballforbundet, mener Klein som står bak omstridt milliongave til Byåsen. Jørstad avviser påstanden.

Ole R. Jørstad, som har vært 1. visepresident i Norges Håndballforbund siden våren 2013, er også styremedlem i Det europeiske håndballforbundet (EHF) gjennom vervet som president i beachhåndballkomiteen siden 2012.

– Jeg hadde kontakt med Morten Klein om en mulig avtale på et europeisk nivå høsten 2013. Det stemmer. I en e-post og en vedlagt presentasjon, går det tydelig frem at dette gjelder en sondering i forbindelse med min folle i EHF. Dette kan ikke misforstås. Norges Håndballforbund har aldri – meg bekjent – invitert Morten Klein til å snakke om noe form for samarbeid, sier Ole R. Jørstad til Adresseavisen.

Han legger til:

– Som idrettspolitikere i Norges Håndballforbund aksepterer vi og står fjellstøtt bak enerettsmodellen. Den er tross alt den største finansielle muskelen i norsk idrett. Vi vil ikke og skal ikke utfordre den. Når det gjelder min rolle på den internasjonale arenaen, så er det et annet rammeverk som gjelder på dette området.

– Hva synes du om påstanden om dobbeltmoral? Var det klokt av deg å ha en samtale med Klein med tanke på en sponsoravtale ?

– Jeg har ingen forståelse for at Morten Klein kan misforstå den rollen jeg hadde da vi pratet sammen. Det var krystallklart at jeg hadde EHF-hatten på, sier Jørstad.

– Bør tenke seg om

Det var høsten 2013 at Morten Klein, som er blitt milliardær på sine utenlandske spillselskaper, fikk oversendt beskrivelsen av beachhåndball som konsept. På dette tidspunktet skulle avtalen som EHF hadde med Bet at Home, et spillselskap som er registrert i Østerrike, avsluttes.

– De ba meg om penger. Men når Byåsen får en helt uforpliktende gave de ikke engang har bedt om, så er det illojal opptreden og undergraving av idretten. Kan man ane et lite snev av dobbeltmoral, spør Klein som skriver om henvendelsen fra håndballforbundet i et innlegg på Adresseavisens debattsider i dag .

Han utdyper:

– Min tanke er at forbundet kanskje bør tenke seg om, før de går for langt i å kritisere andre. Så lenge representanter fra Norges Håndballforbund jobber aktivt for å skaffe penger fra spillselskaper, bør de ikke kritisere Byåsen for ta imot en gave, mener Klein.

– Jørstad sier han tok kontakt med deg som representant for Det europeiske håndballforbundet ?

– Jeg klarte ikke å skille rollene fra hverandre da jeg ble bedt til et møte på Ullevaal, sier Klein.

Ble litt overrasket

Henvendelsen skal ikke ha handlet om de store beløpene, men man ville sondere muligheten for en avtale som på sikt kunne gjøre beachhåndball til en sponsorvinner.

– Jeg ble litt overrasket over henvendelsen, men vi vurderte seriøst om dette kunne være noe for noen av selskapene jeg var investor i. Men interessen var ikke så stor for å gå inn for slike sponsorater da, og da vi allerede hadde fordelt 2014-budsjettene våre, døde et mulig samarbeid ut, sier Klein.

Ole R. Jørstad er krystallklar på at samtalene aldri gjaldt betting i Norge. Han stiller seg bak Norges Håndballforbunds tydelige beskjed til Byåsen om at de ikke kan ta imot en pengegave fra et utenlandsk spillselskap.

– Jeg mener at generalsekretær Erik Langerud og hans folk har håndtert saken om gaven til Byåsen i tråd med våre verdier. Morten Klein har fått maksimal oppmerksomhet rundt dette. Han kunne betalt milliongaven til Byåsen av sin egen, private lommebok. Det kunne ikke vi gjort noe med, sier Ole R. Jørstad og tilføyer:

– Men selvfølgelig, det hadde ikke gitt Klein den oppmerksomheten han får gjennom Adresseavisen nå.

Oppsiktsvekkende

I debattinnlegget sitt påstår Klein at håndballforbundet prøvde å true Byåsen til å nei til milliongaven fra spillselskapet hans.

Byåsen sier fra seg milliongave etter angivelig sterkt press fra forbundet

Byåsen får milliongave av utenlandsk spillselskap

– Jeg har aldri snakket med Morten Klein. Hvordan han kan uttale seg om trusler fra meg, er ganske oppsiktsvekkende. Vi har ikke truet Byåsen med noe som helst. Det er ikke trusler å forklare hvilke mulige sanksjoner som kan foreligge. Vi har redegjort for en faktisk konsekvens, sier Erik Langerud, generalsekretær i Norges Håndballforbund.