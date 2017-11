Norske idrettsprofiler reagerer på NIF-toppenes pengebruk: – Blir nesten flau

SOHR: Assads hær gjenerobrer syrisk by fra IS

Saken oppdateres.

Onsdag åpnet Norges idrettsforbund reiseregningene for de siste fem årene for innsyn. Der kom det blant annet frem at det var blitt brukt titusenvis av kroner på alkohol.

For eksempel ble det kjøpt 75 flasker vin, 26 øl og 22 grappa på en middag til 50 personer i 2012.

– Det er skammelig

Tallene har ført til sterke reaksjoner. Også norske idrettsprofiler sier klart ifra om pengebruken.

– Det er helt utrolige summer. Jeg blir nesten flau når jeg hører det, og det får vi virkelig håpe at de også blir. Folk rundt om i Norge jobber på dugnad i klubbene for at det skal gå rundt, og så får du disse barregningene på bordet, det er skammelig, sier Johannes Thingnes Bø i et intervju med NRK.

Også lagkamerat Emil Hegle Svendsen reagerer når han blir konfrontert med opplysningene.

– Det må jo ringe en bjelle en eller annen plass når du bruker de summene på idrettens regning, sier han til statskanalen.

Torsdag snakket Tom Tvedt til en samlet presse. Han er i Praha, men gjennomførte et telefonintervju med de fremmøtte journalistene på Ullevaal stadion.

Må gjenvinne tilliten

– Jeg har stor forståelse for behovet for å stille spørsmål basert på de funnene som bilagene viser. Vi må tåle at hele bildet blir sett. Det er enkelttilfeller som ikke skal skje igjen, sa Tvedt til pressen.

– Noen av eksemplene som er kommet frem i bilagene, er voldsomme, fortsatte idrettspresidenten.

På samme seanse fortalte han om at norsk idrett har en stor jobb for å gjenvinne tilliten, som han mener er blitt svekket de siste månedene.

– Det viktigste er å få tilliten tilbake, var hans beskjed.