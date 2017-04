Norske spillkunder risikerer å miste pengene sine mandag

Saken oppdateres.

Tusenvis av nordmenn har kontoer på utenlandske spillnettsteder. Dersom du er én av dem, risikerer du å miste pengene du har opparbeidet deg mandag.

Da trer nemlig et pålegg fra Lotteritilsynet i kraft, som innebærer at norske banker må stoppe transaksjoner mellom utenlandske spillselskaper og deres norske kunder. Det skriver Klassekampen .

– Dette vedtaket inngår i et langsiktig arbeid hvor vi tar i bruk de mulighetene vi har i regelverket til å stanse ulovlige pengespill, sier avdelingsdirektør Linda Vøllestad Westbye i Lotteri- og stiftelses­tilsynet til avisen.

Avviser ansvaret

Med unntak av lotterier i liten skala, for eksempel i regi av veldedige organiasjoner, er det kun Norsk Tipping og Norsk Rikstoto som har lov til å tilby og markedsføre pengespill i Norge.

Utenlandske spillselskaper har imidlertid over tid brukt selskaper som tilbyr betalingsformidling, for å omgå regelverket.

Nå har imidlertid Lotteritilsynet identifisert syv selskaper, der fem av dem driver med betalingsformidling. I et skriv 29. mars påla Lotteritilsynet norske banker å stoppe utbetalinger fra disse selskapene.

Det innebærer at norske spillkunder kan risikere å sitte igjen med beløp på utenlandske spillnettsteder - som de ikke klarer å overføre til sin egen bankkonto.

Lotteritilsynet avviser overfor Klassekampen at de sitter med ansvaret dersom nordmenn taper penger på vedtaket.

– I så fall må de ta kontakt med spillselskapet sitt direkte for å ordne med utbetaling på annen måte enn via disse kontoene. Dette er noe norske myndigheter ikke kan hjelpe til med. Disse selskapene er fullstendig klar over regelverket og at en slik situasjon kan oppstå, sier Westbye.

Vil «svarteliste» flere selskaper

Hun ønsker ikke å gå i detalj på hvilke spillselskaper som blir rammet av vedtaket. Ifølge Klassekampen ble det i løpet av 2016 formidlet til sammen 2,2 milliarder kroner gjennom de syv kontoene.

Lotteritilsynet er forberedt på at spillselskapene vil prøve å finne nye selskaper for betalingsformidling som en følge av vedtaket. Samtidig varsler de at de vil «svarteliste» flere selskaper, og sende pålegg kontinuerlig til norske banker.

Hensikten er, ifølge Westbye, å «beskytte nordmenn mot negative konsekvenser av pengespill».

Tom Staavi, informasjons­direktør i finansnæringens hovedorganisasjon Finans Norge, varslet at norske banker vil «lojalt følge opp» påleggene fra Lotteritilsynet.

