Omstridt gambling-gave til Byåsen: RBK har takket nei til avtaler som strider mot klubbens verdier

Saken oppdateres.

– Da jeg leste nyheten, tenkte jeg at her kan det bli trøbbel, sier Frank Lidahl, daglig leder Ranheim Fotball.

Adresseavisen kunne fredag fortelle at Byåsen håndball elite har undertegnet en avtale med et spillselskap som har lisens og hovedkontor på Malta. Bak selskapet står spillinvestoren og milliardæren, trondheimsmannen Morten Klein. Avtalen sikrer håndballklubben minimum en million kroner i 2017, og norsk spill-lovgivning gjør at spillselskapet ikke får noen gjenytelser som draktreklame og annen markedsføring.

– Hvilket trøbbel tror du det kan bli?

– Støy i det offentlige rom. En føljetong som utfordrer verdiene i klubben, sier Lidahl som understreker at han ikke vil dømme eller slakte Byåsen.

– Men overordnet vil jeg si at vi som idrettsklubb er lojal og støttende til det gjeldende lovverket. Her er det i beste fall en gråsone, mener Lidahl.

Takket nei til omstridt sponsor

Han legger til:

– Dette blir et verdispørsmål. Man må kvalitetssikre at de du har med på laget matcher verdigrunnlaget til klubben. Jeg forstår at det er utfordrende, sier Lidahl.

I 2014 takket Ranheim nei til et sekssifret beløp fra øyelege Jan Guldahl. Til Adresseavisen sa sportslig leder Stig Winsnes at grunnen var at Guldahls synspunkter på hijab og innvandring ikke passet klubbens verdigrunnlag.

-Det er utfordrende og inspirerende å skaffe inntekter til klubben. Man må være seig, og du må gjøre det du sier, mener Lidahl.

Støtter enerettsmodellen

Nettopp dét legger også Rosenborgs daglige leder Tove Moe Dyrhaug vekt på.

Hun er tydelig på at RBK stiller seg bak enerettsmodellen, som hun opplever at det er bred enighet rundt.

– Vi er svært fornøyde med hvordan den fungerer, og hvordan den har bygget opp norsk idrett, sier hun.

- Tro mot verdiene

Moe Dyrhaug poengterer at hun ikke ønsker å uttale seg om hva Byåsen har gjort i denne saken, i og med at hun ikke kjenner detaljene.

– Men Rosenborg ville takket nei til en avtale som strider mot det norsk idrett står bak, sier hun.

– Om dere hadde vært i en prekær økonomisk situasjon, ville det da stilt seg annerledes?

– Nei. Vi har vært i en prekær situasjon og takket nei til ting som strider mot våre verdier, sier hun – uten å ville si noe om hva hun tenker på.

Men hun avslører at det har kommet saker av «større kaliber» også når klubben har hatt et klart behov for penger inn.

– Ja, det handler ikke om det.

– Handler det om å være tro mot sine verdier også når det går trått?

– Ja. Men det er viktig her at jeg uttaler meg om RBK og ikke om Byåsen, sier Moe Dyrhaug, som også er styremedlem i Norges Skiforbund.

Forstår Byåsens valg

I Kolstad reagerte daglig leder Jostein Sivertsen med overraskelse da nyheten om milliongaven til Byåsen ble kjent.

– Dette er en interessant sak og en spesiell case, og det var bare et spørsmål om tid før noe sånt dukket opp også i Trondheim, sier han.

Kolstad-lederen mener det vil være arrogant å si at det ville være uaktuelt å ta imot pengene fra spillselskapet.

– Men vi ville måtte gå en utrolig lang prosess med våre samarbeidspartnere og omgivelser. Hadde de og håndballforbundet sagt at dette er helt uproblematisk, så kan det godt hende vi ville takket ja til pengene. Vi ville i hvert fall ikke umiddelbart avfeid det, sier han og legger til:

– Jeg kan godt sette meg inn i Byåsens sted. Nå er vi heldigvis ikke i samme økonomiske situasjon, men om vi hadde hatt presset økonomi, livet til klubben står på spill og man havner i en desperat situasjon, gjør man det man kan innen lovverket for å berge klubben.

– Blir Byåsen brukt i et spill her?

– Ja, det er ikke så mye tvil om agendaen her. Det synes jeg er opplagt.

Adresseavisen har også vært i kontakt med styreleder i Nidaros Hockey, Tom Arntsen. Han synes det er vanskelig å uttale seg om saken, all den tid han ikke kjenner detaljene i avtalen.

– Vi er så heldige at vi har fått med oss en trondheimsbedrift i vår nye sponsoravtale. Da slipper vi disse diskusjonene, sier han.