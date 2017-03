Inge Andersen felt etter telefonmøter: - Beslutningen var enstemmig

Saken oppdateres.

Da styret i Norges idrettsforbund hadde ekstraordinært krisemøte på et hotell på Gardermoen sist onsdag, ble det ikke fattet en endelig beslutning om at generalsekretær Inge Andersen skulle gå.

Tom Tvedt hadde i går sin første arbeidsdag på sitt kontor på Ullevaal stadion etter at et enstemmig styre hadde bedt generalsekretær Inge Andersen om å fratre sin stilling.

Det ble en hektisk start på dagen hvor han begynte med å orientere alle ansatte på et allmøte om det som hadde skjedd.

Lange telefonmøter

Mannen som har vært regnet som norsk idretts kanskje mektigste mann de siste 13 årene, hadde fått beskjed om at hans tid var over.

Etter krisemøtet forrige onsdag var generalsekretær Inge Andersen fortsatt i stillingen. På direkte spørsmål om det var slik, svarte Tom Tvedt et ubetinget ja. Men det skjedde noe etter at idrettsstyret hadde gått fra hverandre på Gardermoen onsdag kveld.

Tvedt var ikke sikker på at Inge Andersens avgang kom til å bli den endelige beslutningen. Men det ble han etter lange telefonkonsultasjoner med styrets 13 andre medlemmer.

– Dette var ikke klart før styret hadde fattet sin endelige beslutning. Idrettsstyret er et valgt kollegium på 14 personer. Vi er en organisasjon som alle andre, og vi har spilleregler i arbeidslivet vi må forholde oss til. Vi har vært opptatt av å ha en ordentlig prosess.

– Når var det styret tok sin beslutning?

– Beslutningen ble ikke fattet sist onsdag. Styret har ikke vært fysisk samlet, men det har vært avholdt en rekke telefonmøter. Beslutningen er enstemmig.

– Var det tungt for deg personlig å be din egen generalsekretær om å gå?

– Jeg skal snakke på vegne av hele styret først. Det er alltid krevende å gjøre noe slikt som dette. Det som er viktig, er at prosessen går fremover på en ordentlig møte. Men det er det som er flott med vårt demokrati, vi er ordentlig opp i alt dette, sier Tom Tvedt.

13 år i stillingen

Inge Andersen ble ansatt som generalsekretær i Norges idrettsforbund i 2004. Han har siden gått for å være den sterke mannen i norsk idrett. Han har vært øverste administrative sjef for fem idrettspresidenter.

Det siste året har vært preget av uro. Idrettsstyret og Tom Tvedt er nærmest blitt tvunget til å legge frem reiseregninger. Forbundet er kritisert både internt og eksternt for mangel på åpenhet, og forbundet har en IT-satsing som har kostet langt mer enn planlagt. Videre har forholdet til kulturminister Linda Hofstad Helleland vært anstrengt.

Øystein Dale blir konstituert

Inge Andersen vil ha sin siste arbeidsdag i kontorene på Ullevaal kommende fredag. Han vil deretter gå ut oppsigelsestiden på seks måneder, uten arbeidsplikt. Deretter vil han få 12 måneders etterlønn. Dette er en ordning som ble avtalefestet da han tok jobben for 13 år siden.

Det er allerede klart at assisterende generalsekretær Øystein Dale kommer til å bli konstituert i stillingen.

– Styret er tilfreds med at vi har fått en mann inn som kan holde hjulene i gang. Nå skal styret sørge for at organisasjonen har en generalsekretær i fremtiden, sier Tom Tvedt.

Stillingen skal lyses ut med det første.

– Noe annet enn en åpen utlysning vil ikke passe seg.