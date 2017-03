Styrelederen i Sør-Trønderlag idrettskrets: - NIF har en omdømmeutfordring

Saken oppdateres.

Mandag kveld kom nyheten om at styret i Norges Idrettsforbund (NIF) hadde bedt Inge Andersen gå av som generalsekretær i forbundet.

– Vi har vært gjennom en prosess der det har vært stor respekt mellom idrettsstyret og generalsekretæren. Det er med varmt hjerte jeg nå forlater toppstillingen i Norges idrettsforbund. Jeg har hatt 13 fantastiske år der, og har fått være med på en flott utvikling av norsk idrett og en organisasjon som står solid sportslig, økonomisk og organisatorisk, sa Andersen til Aftenposten.

Samlet vurdering

I Sør-Trønderlag idrettskrets har man også fått med seg nyheten. Styreleder Terje Roel sier at det er vemodig at Andersen måtte gå.

– Jeg har hatt et godt samarbeid med Inge (Andersen jour. anm.) i mange år. Han har gjort en fantastisk jobb for norsk idrett, og har stått på 24/7 i 13 år. Så jeg synes på en måte at det er vemodig, sier Roel.

Roel tror grunnen til at Andersen nå må gå er sammensatt, og er et resultat av mange ting over tid.

– De mislykkede OL-søknadene til både Oslo og Tromsø, samt saken rundt regningene fra OL i Sotsji er nok mye av grunnen. Hele den rekka der førte til at noe måtte gjøres. Idrettspresident Tom Tvedt har gitt uttrykk for at det er en samlet vurdering.

Respekterer beslutningen

Hva tenker du om prosessen rundt at Andersen ble bedt om å gå, og hva mener du om beslutningen?

– Slik jeg har skjønt det har den prosessen vært bra. Det virker som den ble riktig håndtert. Jeg har respekt for beslutningen.

Tror du mangelen på åpenhet har noe av skylden til avganen?

- I forhold til åpenhetsdebatten tenker jeg at noen ting med media kunne vært håndtert bedre. Det har vært en mediestorm som har tvunget til endringer. NIF har en omdømmeutfordring som må gjøres noe med.

Opptatt av åpenhet

Roel mener saken er forsøkt gjort til et politisk nummer, og tror kulturministeren har prøvd å dra politisk fordel av den.

– Kulturministeren har forsøkt å dra politisk fordel av dette. Det har vært en sak at mange i idrettsstyret har politiske bånd til Arbeiderpartiet. Jeg kan selv skrive under på at de som sitter i styret og verv sitter der på grunn av egenskaper og kvaliteter, ikke på grunn av tilhørighet til noe parti.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland har tidligere kritisert både Andersen og idrettspresident Tom Tvedt for deres mangel på åpenhet.

– Jeg er opptatt av at de skal vise at de er åpen, at de viser at de er lydhør. At de tar de sterke signalene som kommer fra hele Idretts-Norge. Det er mange som har bedt om innsyn både i regnskap og hvordan ting har vært i Norges idrettsforbund, sa kulturministeren til NRK.