Svein Arne Hansen fikk beskjed om å legge seg flat av den norske friidrettssjefen

Saken oppdateres.

Det sier presidenten i det norske friidrettsforbundet, Ketil Tømmernes. Søndag hadde han telefonkontakt med Svein Arne Hansen, presidenten i Det europeiske friidrettsforbundet (EA).

Hansen har fått alvorlige påstander rettet mot seg de siste dagene. Det startet med at den svenske idrettslegenden Patrik Sjöberg anklaget Hansen for å ha svekket antidopingarbeidet. Sjöberg uttalte blant annet at rene utøvere bevisst ble dopingtestet, mot at de fikk penger for testene, mens Hansen og de andre idrettstoppene så igjennom fingrene med de utøverne som man faktisk mistenkte for doping.

Norges tidligere løpedronning Ingrid Kristiansen sa til VG søndag at hun kjenner seg igjen i Sjöbergs uttalelser. Også andre kilder uttrykte støtte til svensken.

Et forslag om å fjerne europa- og verdensrekorder satt før 2005 har fått mange til å reagere kraftig. Som leder i EA står Svein Arne Hansen i spissen for forslaget. Nå kommer gamle uttalelser på bordet. Hansen skal på 1980-tallet ha uttalt at han selv urinerte på glass for utøvere i trøbbel. Selv sier Hansen i dag at dette bare var en sleivete kommentar, og at han aldri gjorde det i praksis.

– Slik jeg tolker det er dette en sleivete uttalelse han kom med på 80-tallet. Det er viktig å ta slike påstander alvorlig, og han må selvsagt legge seg flat for akkurat den uttalelsen. Jeg har sagt til Svein Arne i dag at dette er svært uheldige uttalelser. Han får svi for dem nå, sier Ketil Tømmernes til Bergens Tidende.

Tror ikke på dopingtest-uttalelser

Den norske friidrettspresidenten har derimot ingen tro på opplysningene om at rene utøvere bevisst skal ha blitt dopingtestet, mens de man så på som «mistenkelige utøvere» ble skjermet.

– Dette er påstander som jeg aldri har hørt før. Jeg synes at det høres veldig rart ut, sier Tømmernes.

Han sier at de siste dagers medieoppslag ikke stemmer overens med det bildet han selv har av Svein Arne Hansen.

– Jeg har kjent Svein Arne i 15 år, og har aldri opplevd ham slik det fremstilles nå, sier Tømmernes.

– Opplever du uttalelsene som et angrep fra tidligere utøvere som er redd for å miste rekorder?

– Jeg registrerer bare at det kommer i kjølvannet av den debatten som har vært om å fjerne rekordene satt før 2005. Her gjøres det en god jobb både av EA og IAAF (Det internasjonale friidrettsforbundet), og da er det så forbasket synd at det kommer saker som gjør at vi mister fokus på det viktige arbeidet som gjøres, sier Tømmernes.

Roser EA og IAAF

– Hva vil du foreta deg i denne saken som president i det norske forbundet?

– Vi må forholde oss til at det kommer alvorlige påstander, selv om det dreier seg om uttalelser langt tilbake i tid. Her må det ryddes opp, men samtidig er det viktig at EA og IAAF holder fokus på det svært viktige arbeidet med å rydde opp i dopinghistorikken, sier Tømmernes.

– Hva tenker du selv om forslaget om å slette gamle friidrettsrekorder?

– Nå skal dette opp på IAAF-kongressen i august. Før den tid skal vi behandle forslaget både i det norske friidrettsforbundet og i de andre nordiske landene. Dette skal diskuteres grundig. Men både EA ig IAAF kjører veldig gode prosesser på dette, ledet av Svein Arne Hansen i EA og Sebastian Coe i IAAF, sier den norske friidrettspresidenten.