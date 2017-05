Svensk idrettslegende med sterke beskyldninger mot nordmann: – Fikk betalt for å ta dopingprøver

Kano veltet - to personer i vannet

Saken oppdateres.

Norske Svein Arne Hansen er president i Det europeiske friidrettsforbundet (EAA), som har foreslått å fjerne alle europeiske rekorder satt før 2005. Bakgrunnen at flere av rekordene mistenkes å ha blitt satt av dopede utøvere.

EEA har dessuten oppfordret Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) til å gjøre det samme med verdensrekordene. Det har fått flere stjerner til å reagere kraftig, deriblant den tidligere svenske høydehopperen Patrik Sjöberg.

I et intervju med Sveriges Radio går Sjöberg i strupen på den norske presidenten.

– Svein Arne Hansen skal fremstå som hederlig nå. Men tidligere fikk vi, som han visste ikke var dopet, betalt for å gjennomføre dopingprøver. Han burde kanskje la oss som konkurrerte og var rene få beholde medaljene våre, sier Sjöberg til P4 Göteborg.

Hansen: – Kom med bevis

Sjöberg kommer med sterke påstander mot Hansen. Europarekordholderen sier at Hansen i sin rolle som ansvarlig for Bislett Games på 1980-tallet overhodet ikke arbeidet mot doping, men at han i stedet forsøkte å skjule dopingen.

Hansen selv rister på hodet av påstandene.

– Dette er jo bare tull! Jeg har jo aldri betalt noen for noen dopingtest. Vi har aldri forsøkt å skjule det. Hvor han har dette fra vil jeg gjerne vite. Kom med bevisene, sier Hansen.

– Vi har jobbet for en ren idrett i alle år, og jeg har aldri beskyldt Patrik eller noen andre for å være dopet. Jeg har heller ikke bedt Patrik om å stille opp på dopingkontroll fordi han var ren. Dette synes jeg var fryktelige beskyldninger, sier Hansen til Sveriges Radio .

Kontroversielt

Forslaget om å stryke europa- og verdensrekorder opprører en rekke stjerner, deriblant amerikanske Mike Powell som tidligere var verdensener i lengde. Han kaller forslaget «respektløst» og sier til BBC at han allerede har kontaktet advokat.

– Det er noen rekorder som det kan stilles spørsmål ved, jeg ser det. Men min er ekte, sier 53-åringen som har verdensrekorden i lengde på 8,95 meter. Den ble satt under Tokyo-VM i 1991 og står fortsatt.

Det endelige forslaget fra EAA skal presenteres for IAAF i august.

– De som har rekorden i dag kommer kanskje til å føle at noe tas fra dem, men dette er et steg i riktig retning. Blir det gjort på riktig måte gir det oss en sjanse til å vinne tilbake tilliten, mener IAAF-president Sebastian Coe.

Med de nye kriteriene stilles det også krav til at utøveren skal ha vært dopingtestet innen en måned før rekorden er satt.

– Jeg liker forslaget. Det understreker at friidretten har et fungerende system for dopingtester, sier Coe.

Dersom IAAF vedtar forslaget kan det bli satt i verk i løpet av 12 måneder. Da henger i så fall flere verdensrekorder i en tynn tråd, deriblant 100- og 200-meterrekordene til amerikanske Florence Griffith-Joyner fra 1988.