TV-sjef refser Kaggestad: - Han kan ikke reglene

Sykkelrytteren Kristoffer Halvorsen, som ble verdensmester i U 23-klassen tidligere i år, sto ikke på listen over de nominerte til Årets gjennombrudd.

Det fikk sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen og Johan Kaggestad til å komme med krasse uttalelser.

Jurymedlem Jan-Erik Aalbus tilsvar er følgende:

– De kan ikke reglene.

Den TV-sendte idrettsgallaen fra Hamar OL-amfi samler de beste toppidrettsutøverne i landet, i en rekke idretter.

Men i forbindelse med nominasjonen, blir det alltid kritikk, og slik har det vært i en årrekke.

Hørt det før?

Trangsynte. Liten innsikt. Uprofesjonelle. Manglende kompetanse.

Juryen som har nominert og valgt ut kandidater er vant til å høre litt av hvert.

– Det er mye følelser knyttet til hvem vi nominerer. Jeg har hørt mange kommentarer i årenes løp, sier Jan-Erik Aalbu.

Sportsdirektøren i TV-selskapet Discovery Norge, som har innehatt en rekke roller som aktiv, leder, trener og sportsdirektør i norsk idrett, har vært med i juryen siden tidenes morgen.

Idrettsgallaen kom på banen i 2002 og feirer dermed 15-årsjubileum i år.

Juryen Består av Karen Marie Ellefsen, Hanne Haugland, Lise Klaveness, Kjetil André Aamodt, Jan-Erik Aalbu og juryleder Tore Øvrebø.

Sterkt uenig i valget

Nesten alltid kommer det reaksjoner på de idrettsutøverne som er nominert i de ulike klassene, eller rettere sagt de som ikke er valgt ut til finalen.

Spesielt sterkt reagerte denne gangen sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen og Johan Kaggestad seg opp.

De mente den 20 år gamle verdensmesteren i sykling burde vært med blant de nominerte. Sykkelpresident Tiedemann Hansen uttalte til NTB:

«Vi er ikke forundret. Først og fremst er det en galla for vinteridretten. Det har det alltid vært. Det eneste unntaket var vel da (Thor) Hushovd ble verdensmester. Ellers har den NRK-dominerte juryen kun sansen for egne idretter og det de promoterer.

Jeg vet ikke hvor mye jeg skal si, men dette viser at det er relativt liten innsikt i hvilken prestasjon «Doffen» sto for i Doha».

Disse er nominert Årets kvinnelige utøver Tiril Sjåstad Christiansen Tiril Eckhoff Karoline Bjerkeli Grøvdal Ada Stolsmo Hegerberg Nina Løseth Maiken Caspersen Falla Birgit Reitan Øksnes Årets mannlige utøver Stig-André Berge Johannes Thingnes Bø Kenneth Gangnes Filip Ingebrigtsen Henrik Kristoffersen Olav Lundanes Martin Johnsrud Sundby Mats Zuccarello Årets lag Dobbeltsculler lettvekt, Brun/Strandli Dobbeltsculler tungvekt, Borch/Tufte Håndballjentene VM-laget, skiflyvning, menn VM-stafettlaget, orientering, menn VM-stafettlaget, skiskyting, kvinner VM-stafettlaget, skiskyting, menn Årets gjennombrudd Filip Ingebrigtsen Emil Iversen Marcus Kleveland Marte Olsbu Silje Waade Karsten Warholm Årets kvinnelige funksjonshemmede utøver Aida Dahlen Ann Cathrin Lübbe Sarah Louise Rung Birgit Røkkum Skarstein Årets mannlige funksjonshemmede utøver Andreas Bjørnstad Bjørnar Erikstad Kristian Moen Tommy Urhaug Årets trener Morten Eklund Johan Flodin Thorir Hergeirsson Gjert Ingebrigtsen Christian Wolfgang Mitter Alexander Stöckl Årets navn Stig-André Berge Cecilia Brækhus Johannes Thingnes Bø Magnus Carlsen Tiril Eckhoff Ada Stolsmo Hegerberg Håndballjentene Filip Ingebrigtsen Henrik Kristoffersen Ann Cathrin Lübbe Sarah Louise Rung Mats Zuccarello Utøvernes pris Utøverne nominerer og stemmer selv. Årets forbilde Ingen nominerte, juryens begrunnelse. Årets ildsjel Egen jury.

Ble forbigått – helt klart

Johan Kaggestad, med god innsikt i sykling, og ekspertkommentator i TV2, sa det slik:

– Det er ikke alltid lett å skille epler fra pærer, men dette må være en klar, klar forbigåelse. Sykkel er en stor sport med langt over 1000 proffer. Halvorsens historie der han kom tilbake etter alvorlig sykdom, han kunne jo nesten ikke røre seg på ett år, er jo også spesiell.

Bommer med kritikken

– Folk skyter fra hoften. De kan ikke reglene engang. Alle prestasjoner skal være i seniorsammenheng. Dermed kan ikke verdensmestre i juniorklassen, ungdoms-OL eller U 23 være med. Når det er sagt har jeg full respekt for at det er en sterk prestasjon å ta en slik VM-tittel i idretter som er store internasjonalt, som for eksempel friidrett og sykling, sier Aalbu.

Aldersdelingen blir feil

– Når det gjelder reglene kan man si at jeg ikke kjenner dem, men jeg er fortsatt uenig, kommenterer sykkelpresident Tiedemann Hansen.

Han peker på at idretten har forskjellige aldersinndelinger.

– I noen idretter kan man bli verdensmester som senior som 17-åring og bli nominert. I andre, som i sykling, kan man bli verdensmester som 23-åring (U 23) og fortsatt ikke være innenfor. Det må være feil.

– Dessuten snakker vi ikke om Årets mannlige idrettsutøver, men om Årets gjennombrudd, legger han til.

Tiedemann Hansen har også et annet anliggende:

– Jeg er fortsatt kritisk til at NRK som rettighetshaver har folk i juryen. Det gir en slagside. Jeg vil at idretten selv skal velge ut.

– Men vil ikke et jurymedlem fra et særforbund beskyldes for å ha interesser?

– For meg er det aller viktigst at ikke rettighetshaveren er der.

Johan Kaggestad sier han aksepterer det Aalbu sier om at utøvere i ungdoms-OL, junior-VM og U-klassene ikke kan nomineres, men likevel mener han at det blir feil.

– Da må det gjøres noe med reglene. Regelverket er «shaky». Halvorsen er for gammel for juniorklassen og dermed senior. Han kjører i ritt med mange proffer. Det blir feil at han ikke kan konkurrere om en pris. Når det er sagt er jeg lite opptatt av slike kåringer, sier Kaggestad