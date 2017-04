Kulturministeren frykter omdømmeproblem: - Vi er nødt til å handle

Saken oppdateres.

Idrettsministeren satte idrett på dagsorden under tirsdagens toppmøte for nordiske ministre på Svalbard.

– Vi bruker så mye offentlige midler på idrett at vi som politikere må være tydelige på hvilke forventninger vi har til den. Idretten skal være åpen og inkluderende, og vi diskuterer den altfor sjelden. Jeg er utålmodig, sier Linda Hofstad Helleland til Adresseavisen.

Hun gleder seg over at de nordiske landene nå står samlet bak en erklæring om økt innsats for demokratiske verdier og likestilling.

Topputøvere hetses

Fram mot IOC-kongressen som skal være i Lima i september, kommer Norge til å legge fram konkrete innspill på hvilken retning internasjonal idrett bør gå.

– Idretten har betydelige utfordringer med for eksempel kampfiksing, korrupsjon, mangel på åpenhet og dårlig rekruttering av kvinnelige ledere i idretten. Hvis ikke det snur, vil det skade idrettens legitimitet og omdømme. Vi er nødt til å handle, mener ministeren og trekker fram to eksempler som kom fram under Svalbard-møtet fra kvinnelige idrettsutøveres hverdag.

– Jeg har fått høre historier om kvinnelige idrettsutøvere som trakasseres på nett, som den svenske håndballspilleren Linnea Claeson som mottar nakenbilder og seksuelle kommentarer på nett. Vi har fått høre om kvinner som ikke har garderobefasiliteter som toppidretts-utøvere. I idrettshallen må de gå gjennom herregarderoben. Slik behandles idrettsutøvere som vil konkurrere for landet sitt.

Knytte kontakter

Rosenborg-leder Tove Moe Dyrhaug ledet debatten som hadde fått navnet «Godt styresett som bærebjelke i idrettens utvikling». I panelet satt både de nordiske politikerne og tidligere toppidrettsutøvere.

– Alle er veldig glad for at temaet settes på agendaen og tydelige på at man må handle – ikke bare prate. Jeg har lært mye, og det er alltid interessant å høre hvordan de jobber i andre land og knytte kontakter, sier Moe Dyrhaug.

Kritisk blikk nødvendig

Som fotball-leder mener hun at politikernes kritiske blikk på idretten er nødvendig.

– Det er i tråd med våre verdier i Rosenborg. Alt vi gjør skal tåle dagens lys. Nå tenker jeg at vi må se hvor idretten er og finne ut hvor den skal. Vi skal bruke penger der det gror, og ikke på administrasjon, mener Rosenborg-sjefen.

– Jeg opplever at de andre nordiske ministrene er glade for et slikt idrettstoppmøte. Idretten skal være for alle, være en moderne organisasjon med full åpenhet og det skal være et mangfold av befolkningen i ledelsen. Og i ledelsen skal det ikke handle om posisjoner, men om å sørge for idrettens beste, sier Hofstad Helleland.