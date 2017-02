Overlegne Brækhus vant igjen – så ga hun publikum et løfte

Saken oppdateres.

Oslo Spektrum (BT): Trykket fra publikum i Oslo Spektrum var stort. Det går an å si at det bare ble matchet av trykket fra Cecilia Brækhus’ hansker.

Svenske Klara Svensson holdt ut i alle 10 rundene, men klarte ikke å bli den første til å slå Cecilia Brækhus.

Seieren er Brækhus 30, av like mange mulige. Dommerstemmene var tydelige: 99–91, 99–91 og 100–90.

Etterpå ga hun en lovnad om hvor hun skal nå:

– Til Bergen, ropte hun fra ringen.

Etter det BT har grunn til å tro, er det langt på vei klart at Brækhus bokser i Bergen i sommer. Detaljene rundt en slik begivenhet, er ikke kjent.

I halv ett-tiden natt til lørdag, gjentok hun budskapet om Bergen.

– Vi skal til Bergen først, så ser vi til Statene. Først skal vi hjem, sier Brækhus.

Kortene tett til brystet

På en pressekonferanse enda senere på natten stilte BT henne spørsmål om bergensmulighetene.

– Hvor nær er du å kunne bekrefte en kamp i Bergen?

– Det kan jeg ikke svare på her og nå, sier Brækhus.

– Er det fordi det er pågående forhandlinger?

– Jeg tror jeg må lande litt, så tar vi det etter hvert.

Enn så lenge vil heller ikke Brækhus-manager Morten Andreassen si stort om konkrete bergensplaner.

– Jeg tror det Cecilia sa var et uttrykk for det hun alltid har sagt, at hun vil til Bergen. Når det skjer tror jeg vi skal vente litt med, sier Andreassen.

– Sommerkamp realistisk

– Til sommeren?

– Det tror jeg er realistisk. Hun må bokse tre kamper i år, det betyr at det er to igjen - en til sommeren og en mot slutten av høsten.

– Har dere funnet en arena i Bergen?

– Det tror jeg vi skal vente med å fortelle, sier Andreassen. Tidligere har Brann Stadion vært nevnt som et aktuelt sted å arrangere boksestevne, men dette kan i denne omgang ha vist seg for vanskelig. Kanskje er Sotra Arena den mest aktuelle.

Unnskyldte seg

Men det første Brækhus sa etter seieren, var noe helt annet enn at hun skulle til Bergen:

– Jeg beklager at jeg ikke kunne levere knockout. Jeg «tok» litt mye vekt i går, i badstu. Den eneste grunnen til at jeg kjempet videre, var dere (publikum), sier Brækhus.

Oppr i ringen spurte Viasat om Svensson var tøffere enn ventet.

– Hun løp utrolig mye, da, mener Brækhus - før hun understreket at hun ikke klarte å levere hundre prosent.

Boksemesteren fortalte om en sykdomsperiode som har preget henne den siste tiden. Stevnet som gikk fredag, skulle opprinnelig bli arrangert i januar, men Brækhus måtte avlyse.

– Mentalt er vel dette det tøffeste jeg har vært gjennom noensinne, sier Brækhus.

Slik var kampen

Det var bare en halv time igjen av døgnet da Brækhus begynte å gå mot ringen. Musikken som dundret over anlegget? OnklP sin hyllestsang av Brækhus. Motstander Svensson ventet i ringen minutt etter minutt på Brækhus’ mektige entré.

Klokken 23.40 kom kampen i gang. Det gikk i et forrykende tempo, men alt i første runde presset Brækhus Svensson mot tauene. Ekspertene hadde Norges håp som knapp vinner av runden.

I andre runde fikk Svensson inn en tøff treffer på Brækhus, som bidra til at hun tok runden, og i alle fall viste at hun ville gi Brækhus bedre kamp enn de fleste.

Runde tre ble litt roligere, men styrt av Brækhus. I den neste fikk bergenseren inn flere slag mot slutten. Brækhus virket stadig å være et lite hakk skarpere enn Svensson, som så svært sliten ut når kampen gikk inn i andre halvdel.

Men i runde syv fremsto Svensson som tøff. Svensken klappet seg på brystet som for å mane Brækhus til å ta hardere i, og spratt rundt i ringen med et smil (!) flere ganger. Boksemessig var Brækhus likevel best.

Cecilia Brækhus: * Navn Cecilia Brækhus * Alder: 35 (28. september 1981) * Fødested: Cartagena, Colombia (oppvokst i Bergen) * Bosted: Oslo * Yrke: Proffbokser * Vektklasse: Weltervekt (66,7 kg) * Høyde: 171 cm * Vekt: Ca. 66,6 kg * Ubeseiret i 30 proffkamper (åtte knockoutseirer) * Tittelforsvarer i WBA (World Boxing Association), WBC (World Boxing Council), WBO (World Boxing Organization), IBF (International Boxing Federation) og IBO (International Boxing Organization). * Selskap: First Lady Promotion. Samarbeider med Vladimir Klitsjkos selskap K2 Promotion * Trener: Johnathon Banks * Aktuell: Forsvarte VM-titlene sine mot Klara Svensson fredag i Oslo Spektrum.

Slutten

De snaut 10.000 på tribunen ropte «Brækhus» med mer og mer overbevisning, men i runde åtte sto Svensson bedre imot, i en av de jevneste tominutterne i kampen.

Den nest siste runden begynte med en svært offensiv Svensson, men sluttet greit for Brækhus.

I den aller siste var Svensson på desperat knockoutjakt, men tross en voldsomt offensiv satsing, var hun ikke i nærheten av å få det til.

Cecilia Brækhus vant igjen. Men Klara Svensson ga henne den tøffeste kampen på lenge.

BT kommer med mer.