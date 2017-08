De drømmer om VM-gull, men pådrar seg deformerte og smertefulle ører

Utelivsguiden: Her finner du uteplassen for deg!

Ordet blomkålører høres merkelig ut.

Men det er akkurat det bryterne har. Når Stig-André Berge, Felix Baldauf og Petter Karlsen deltar i VM i Paris, som starter mandag, har de stive ører, som står ut.

Det skyldes at ørene er fylt av brusk, og har fått – vil mange si – et merkelig utseende. De minner litt om overflaten på blomkål, derav navnet.

– Jeg fikk det første gang da jeg var 15 år. En av de gangene jeg ventet på toget for å dra til Norges Toppidrettsgymnas i Bærum, var det en liten gutt som nistirret på øret mitt. Det var blått, hovent og sto veldig ut, forteller OL-bronsevinner Stig-André Berge.

– Jeg hørte ham si til moren sin: «Mamma, mamma, hva er det med ørene hans?» Moren svarte: «Hysj gutt, det er synd på sånne». Jeg hadde egentlig tenkt å forklare hvorfor ørene var slik, men da orket jeg ikke og trakk bare på meg luen.

Blomkålører Kalles på fagspråket ørehematomer Oppstår typisk i sport ved slag mot øret. Det gjelder boksing, bryting, MMA, rugby. Trenger rask kirurgisk behandling hvis man vil unngå slike ører. I engelsk litteratur kalles fenomenet «Wrestlers ear». Øret blir deformert, og består etter hvert av bindevev og brusk. Ørene blir harde å ta på, og står litt ut. I USA må brytere på college bruke ørebeskyttelse for å unngå dette.

Blir en del av personligheten

Bronsegutten fra OL glemmer heller ikke utsagnet til sin egen mor da han som 15-åring kom hjem fra trening:

«Gutten min, nå har du ødelagt utseendet ditt for resten av livet.»

Berge må le litt av det nå og sier:

– Det er en del av meg og sporten.

Samtlige i den norske VM-troppen forteller at det er smertefullt å få slike ører, som skyldes slag under trening eller kamp.

Blodkar sprekker, og det blir bloduttredelse og hevelse. Blodet må ut, og da stikker man med en sprøyte for å tappe ut væsken.

– Du får aldri ut alt hver gang, og da danner det seg brusk. Øret blir etter hvert en stor bruskklump. Det gjør svinvondt når det er på det verste, sier veteranen.

VM i bryting Går i Paris fra 21. til 27. august Største senior-VM i historien med 500 deltagere. Norge stiller med tre menn og to kvinner: Stig-Andre Berge (34), Oslo Bryteklubb (59 kg) Felix Baldauf (22), Braatt Bryteklubb (98) Petter Karlsen (24), Fauske Atletklubb (72) Grace Bullen (19), Atlas Bryteklubb (58) Iselin Moen Solheim (20), Snøgg (75) Baldauf og Karlsen er de to første ut allerede mandag kl. 10. I VM er det både gresk romersk stil og fristil. NRK sender fra stevnet.

– Grusomt vondt

Felix Baldauf, som ble europamester tidligere i år, og som er spent på hva VM kan føre til, sier det slik:

– Det er grusomt vondt. Ørene blir fulle av blod og du bare hører den knaselyden.

22-åringen fra Kristiansund sier at han lenge slet med høyre øre, og at det var ille. Nå tenker han ikke noe på det, for nå har alt «gått seg til».

23 år gamle Petter Karlsen fra Fauske, som også skal delta i historiens største senior-VM med 500 deltagere, har som de andre fått ører som hører til når man er utøver i denne idretten.

– Når det skjer, kan man ikke engang sove på øret. Så vondt er det, sier han.

Gir heltestatus i visse land

Både han og de andre på laget kan imidlertid bekrefte at dette er status i brytemiljøet:

– I land der bryting er nasjonalsporten, som i Iran, Tyrkia og Aserbajdsjan, er det slik at folk som har blomkålører, blir sett på som helter, sier Stig-André Berge.

Felix Baldauf har hørt følgende:

– Jeg har familie i Tyskland. Der kom nyheten om at en mann hadde vanlige ører, men fikk operert til blomkålører. Han ville ha «MMA-følelsen», sier han og referer til den populære kampsporten.

Det er nemlig ikke bare i bryting, men i flere andre kampidretter der blomkålører dukker opp: Boksing, MMA, wrestling, rugby.

Stort sett en mannegreie

– Kvinnene får det nesten aldri. Det skyldes at de får færre slag mot ørene, fordi de bryter fristil. Det betyr at de går lavere med hodet og bruker bena mer, sier landslagstrener Eren Gjægtvik.

Han har slike ører selv og forteller at det er mulig å få tatt en operasjon for å få dem normale etter karrièren.

– Men det er det ingen som gjør, mener 45-åringen.

Morten Thoresen fra Bodø, som har vært med de mannlige VM-deltagerne under oppkjøringen, kan imidlertid fortelle at han valgte å tappe ut blodet rett før julaften et år, da han ikke ville gå med «tape» på ørene den kvelden.

– Men det angrer jeg på. Det er kult å ha blomkålører. Det er et minne for livet, sier han.

Har store forhåpninger

I VM er ørene glemt. Da gjelder det å få tak i nok poeng for å gå videre.

– Norge har aldri hatt et så sterkt lag tidligere, selv om vi er en liten tropp, mener Berge.

For også Grace Bullen er regjerende europamester, og som Berge sier:

– I denne idretten kan det være vanskeligere å vinne EM enn VM. De fleste gode bryterne kommer fra Europa. I VM kan man være heldig å møte en bryter fra et land som ikke har særlig høyt nivå.

Landslagstrener Gjægtvik mener også at bryterne har medaljemuligheter.

– Om ikke akkurat tre medaljer, bør vi klare én, sier han.

Norge har for øvrig markert seg sterkt de siste årene. Bare siden forbundet tok et grep i 2013, etter OL i London og mager uttelling, er det blitt 14 medaljer i junior- ungdom og seniormesterskap. I perioden 2007 til 2013 ble det bare tre medaljer.