Den norske OL-helten slanker vekk syv kilo på få dager. – Dette er ikke noe man anbefaler for folk flest

Saken oppdateres.

Bryteren Stig André Berge går ned syv kg på ni dager. Mange reagerer på denne metoden.

OL-medaljøren forbereder seg til VM i Paris, der han har sin første kamp tirsdag. Dagen før må han komme under 59 kg, som er grensen i hans vektklasse. Normalt veier han 66 kg.

Ina Garthe, avdelingsleder i ernæringsavdelingen i Olympiatoppen, har hørt kommentarer om uforsvarlig vektnedgang over kort tid.

– Folk reagerer og det er forståelig. Dette er ikke noe man anbefaler for folk flest, og spesielt ikke til unge utøvere. Disse toppidrettsutøverne får hjelp av Olympiatoppen til å skreddersy et opplegg som er helsemessig forsvarlig, selv om det ser veldig spesielt ut.

Skjer ikke bare i bryting

Mange idretter operer med vektklasser: Bryting, boksing, taekwondo, kickboksing og judo, for å nevne noen. Garthe forteller at alt som gjøres for å hjelpe utøvere til å komme ned i de vektklassene de vil gå i, eventuelt legge på seg hvis de vil opp en klasse, er basert på forskning og erfaring.

Selv tok hun først hovedoppgave på vektreduksjon, senere doktorgrad på temaet. Helt siden 2003 har Garthe jobbet med utøvere som trenger hjelp på dette området. Svarene fra hennes undersøkelse viste at veldig mange landslagsutøvere regulerte vekten.

– Da var vi nødt til å skape retningslinjer og se på metoder. Det lages en strategi som er helsemessig forsvarlig, slik at utøveren klarer å prestere.

– Men hvordan kan de prestere med minimalt med mat og væske i kroppen?

– Det er ikke noe vits i å gå ned i vekt til en konkurranse, hvis man ikke klarer å fullføre kampen. I Norge og på OL-toppen har vi jobbet mye med dette, og vi ser at de betaler seg for de gode utøvere. Og det aller viktigste er at det skal være forsvarlig, sier Garthe, før hun fortsetter:

– Vi skreddersyr et opplegg som skal følges før, under og etter en konkurranse der vi tar hensyn til hva kroppen tåler fysisk og mentalt. Jeg er glad for at vi har en toppidrettssjef som presiserer at helse kommer foran prestasjon. Slik er det ikke i mange andre land.

Berge kan bli irritert

Av de fem bryterne som skal til VM i Paris, som starter mandag, er det Berge som har den tøffeste jobben når det gjelder pining, som denne vektnedgangen kalles.

– Jeg takler det veldig bra, fordi jeg er så vant til å gjøre det, sier han.

Foran OL i Rio ble vektklassen enda tøffere. Da ble den senket fra 60 til 59 kilo.

– Når innveiningen er over mandag, legger jeg på meg fire kg igjen frem til første kamp tirsdag klokken ti, sier Berge, som vi ser drikke en halv kopp kaffe etter trening på Olympiatoppen onsdag. Kameratene Felix Baldauf og Petter Karlsen, som også skal til VM, går i kantinen for å spise lunsj.

Nedgang over tid er ønskelig

Garthe, som selv har vært kickbokser, og erfart hva vektpining vil si, legger til at det beste er om reduksjon av et visst antall kg foregår over tid.

– De aller fleste bruker både langsiktig og akutte strategier. Stig-André har et regime med tap av væske de siste dagene og det blir viktig å restituere raskt, for å få utøveren klar til første kamp. Da inntar han sportsdrikk med ekstra salter og karbohydrat etter innveiing mandag, for å rehydrere raskere. Deretter vil han jevnlig innta væske helt frem til han legger seg.