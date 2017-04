Emil Meek klar for ny UFC-kamp – trener i UFC-kongens hule

Saken oppdateres.

Taleb står med fire seire av seks UFC-kamper.

Ifølge Nettavisen sier Meek at Taleb har vunnet halvparten av sine seire på knockout.

– Han er en veteran som har gått mange fantastiske kamper. Seks av tolv kamper har han seiret på knockout. Han er smart, har rå fysikk og er teknisk god. Alle vet han er livsfarlig stående, sier Meek til avisen.

Debut-seier

Meek debuterte i UFC i desember. Han vant debutkampen på to poeng. Da pådro han seg et ribbeinsbrudd som stoppet han fra trening en periode.

Meek er i Dublin hvor han deltar i poker-NM. Det gjør han samtidig som har trener på gymen til den store UFC-utøveren, Conor McGregor.

I en pressemelding skriver trønderen at han er stolt over å kunne gi alle norske MMA-fans mulighet til å være til stede.

– Jeg tror og håper mange tusen nordmenn vil komme til Stockholm og støtte meg og se meg kjempe for livet og for alt jeg har drømt om og trent for siden jeg var ungdom. Det blir en episk dag for meg og for norsk idrett, sier Meek i en pressemelding.

Trener i McGregors gym – uten superstjernen

McGregor skal ikke ha vært til stede i gymen mens Meek har trent der, men ifølge TV 2 har trønderen fått mye ut av oppholdet.

– Det er mange andre der som er kjempedyktige. Det er konge. Vi har fått trent råbra, sier Meek til TV2.

For de uinnvidde; Conor McGregor er den regjerende mesteren i lettvektsklassen. Han er kjent for den mest kjøpte «Pay-per-view»-kampen mot Eddie Alvarez i november 2016. Den kampen gikk i Madison Square Garden. McGregor er også kjent for sin ekstravagante livsstil og kjappe replikker.

Iren har vunnet 18 av sine 21 kamper på knockout.

– Kan ikke tape

På Twitter skriver Meek at han fikk en tøff motstander, men har troen på seier.

– UFC, nå kjører vi! Jeg fikk en tøff motstander, men med «Vallhalla Army» kan jeg ikke tape.