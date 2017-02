Forrige Brækhus-kamp var gratis - nå må du punge ut om du vil se boksedronningen på TV

Saken oppdateres.

Der Cecilia Brækhus’ første proffkamp i Norge gikk på den åpne tv-kanalen TV 3, må interesserte betale for å se henne i ringen kommende fredag.

Prisen for å se duellen mot Klara Svensson på tv? 299 kroner - eller 199 kroner hvis du allerede er betalende sportskunde hos Viasat.

– Den prisen er satt ut fra erfaringer vi tidligere har gjort oss, sier Stian Kleppo, som er ansvarlig Viaplay Fighting, selskapets kampsportsatsing.

Alle andre kamper gratis

Resten av stevnet - inkludert bergenseren Tim-Robin Lihaugs kamp - blir vist gratis på Viasat 4. Først like før Brækhus og Svensson starter å bokse, blir den åpne tv-sendingen stanset. Da har de foregående timene blitt brukt til heftig markedsføring av kampen man må betale for.

– Den åpne sendingen lukkes omtrent i det dommeren sier «start», forteller Kleppo.

Kampen mellom Brækhus og Svensson er den andre av fem som Viasat har avtalefestet rett til å vise.

– I den avtalen var det et krav fra Cecilia at den første kampen i Norge skulle være åpen for alle. De fire andre kampene er «pay per view»-kamper (betal-tv). Det er ikke noe nytt, men gjaldt blant annet også kampen hennes i februar i fjor , sier Kleppo.

Tidsskjema for fredagens proffkamper i Oslo Spektrum Totalt vil det være fire proffkamper på Spektrum-stevnet fredag. Tidsskjemaet er som følger: 20.30 Alexander Hagen (Norge) - Benjamin Transfeld (Tyskland) 21.10 Tim-Robin Lihaug (Norge) - Tomas Adamek (Tsjekkia) 21.50 Kai Robin Havnaa (Norge) - Lars Buchholz (Tyskland) 23.00 Cecilia Brækhus - Klara Svensson I forkant av proffkampene bokses det amatørkamper.

Tror på få reaksjoner

Internasjonalt har pay per view-modellen vært brukt i en årrekke, ikke minst innen boksesporten.

– Forventer dere reaksjoner på at det koster penger å se kampen?

– Vi har drevet med pay per view-sendinger så lenge nå. Da modellen var helt ny i Norge, kom det en del spørsmål. Nå regner vi ikke med at det blir så mange, sier Stian Kleppo.

Kan ha «tapt» millioner sist

Brækhus-manager Morten Andreassen har ikke besvart BTs henvendelser mandag. Før boksemesterens kamp i oktober, uttalte han at det var kostbart å sendte kampen på en åpen tv-kanal.

– Vi kunne skvist hver sitron, men har ikke gjort det. Kampen går for eksempel ikke på betal-tv. Hun gir avkall på inntekter på millioner, fordi hun har investert i arrangementet, sa Andreassen.

TV-sjef Kleppo er ikke så opptatt av inntektsbortfallet gratiskampen betydde.

– Den var en del av en fem kampers avtale, som jeg synes er vanskelig å isolere, sier han.

Viasat går ikke ut med tall for sine betal-tv-sendinger, og vil heller ikke gå inn på forventningene de har til salg og seertall for fredagen.

Stevnet vil ha bergenseren Fam Elgan som en av ekspertene i studio. Thomas Hansvoll, som trener Tim-Robin Lihaug, kommenterer sammen med Ole Petter Westereng.

Brækhus lover seier

Og nå er oppvarmingen virkelig i gang. For Cecilia Brækhus og Klara Svensson gikk det i ett mandag. De startet dagen på svensk frokost-tv. Klokken 12 var det pressekonferanse i Stockholm.

– Jeg kommer nok til å miste beltene mine en gang, men Sverige får ingen ny verdensmester fredag. Jeg tror ikke kampen vil gå tiden ut. Klara beveger seg mye, men hun må huske at min høyre bare trenger å finne hennes hake én gang. Hun er litt for forutsigbar, sa Brækhus om Svensson på den seansen.

Svensken responderte på klassisk boksevis.

– Timingen for kampen kunne ikke vært bedre. Nå er jeg klar for å ta beltene fra Brækhus. For tre år siden hadde det vært for tidlig. Nå er jeg her for å vinne kampen, ingenting annet, sier Svensson.

Slik beskrives forhandlingene

Brækhus har fem verdensmesterbelter fra ulike forbund. Hun setter alle på spill mot Svensson, men er klar favoritt i kampen. Den har ikke vært bare enkel å få i stand.

– Det har vært komplisert. Som ofte i boksing var vi ikke enige om noen ting i starten. Til slutt landet vi på at kampen er så viktig å få til, at partene kom frem til et kompromiss, sier Kristian Hysén fra Brækhus’ samarbeidsselskap IMG.

– Med en kamp av denne størrelsen, og egoene som var involvert, var det nødt å ta tid, sier Nisse Sauerland.

Han var i mange år Brækhus’ promotor, før det ble bråk og brudd for et par år siden.

– Vi var sammen i syv år og gjorde henne til en superstjerne i Norge. Men ting kommer til en ende, sier Sauerland - og legger til at det er rart å være på motstandersiden av Brækhus.

Sent fredag kveld får vi vite hvilken side som jubler etter det skandinaviske slaget i Spektrum. Kampen starter cirka klokken 23.