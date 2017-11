Her jubler Kristin Vollstad (26) for VM-gull

Saken oppdateres.

Norge har virkelig satt sitt preg på VM i kickboksing i Budapest. Lørdag formiddag kronet Kristin Vollstad det hele med VM-gull.

26-åringen fra Nordreisa i Troms beseiret russiske Aljona Basjmanova i finalen i 56-kilosklassen.

– Kristin styrte fra første til siste sekund, og hadde full kontroll, forteller landslagstrener Daimi Akin til Aftenposten.

– Hun beveget seg bra, og fikk rene og tydelige treff. Hun frustrerte russeren veldig, hun traff nesten ingenting. Det var en perfekt kamp - teknisk og taktisk -av Kristin, fortsetter Akin.

Finaletap for Næss

Vollstad beseiret også Basjmanova i EM-finalen i fjor. Men dette var 26-åringens aller første VM-gull.

Også Thea Næss kjempet for VM-gull lørdag.

Thea Næss hadde mulighet til å komme opp i 14 EM- og VM-titler, men hun tapte 0-3 for finske Erika Rinne i finalen i 60-kilosklassen og måtte nøye seg med sølv.

Sterk laginnsats

Det ble uansett et vellykket VM for Norge.

Birgit Reitan Øksnes tok sølv i 70-kilosklassen i fullkontakt. Fire norske utøvere kommer hjem med bronse: Truls Mathisen (67 kg), Olina-Karin Fossdal (60 kg kicklight), Johan Hjelmervik (60 kg pointfighting) og Milad Henriksen (63 kg pointfighting).

– Du har veldig store nasjoner her. Tyrkia har for eksempel 108 deltagere her, og har ikke tatt gull. Vi har 17 utøvere, og har tatt ett gull, to sølv og fire bronse, forteller Akin.

Han forteller at det norske landslaget reiser hjem i i morgen.

– Nå skal vi ha premieutdeling. Så blir det en velfortjent fest, som en avslutning på året.

(©NTB/AFTENPOSTEN)