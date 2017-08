I en nedslitt kjeller i Oslo tvinges Norges OL-helt til å ta av syv kilo på ni dager

Lanserer ny skolepolitikk for Ap: Nå skryter Tord Lien av Trond Giske

Saken oppdateres.

VM-troppen Stig-Andre Berge (34), Oslo Bryteklubb Felix Baldauf (22), Braatt Bryteklubb Petter Karlsen (24), Fauske Atletklubb Grace Bullen (19), Atlas Bryteklubb Iselin Moen Solheim (20), Snøgg

Norges store, lille brytestjerne, som tok OL-bronse i Rio, finner frem nøklene.

Det er tid for å gå ned i kjelleren.

En gjeng brytere har ventet på fortauet utenfor. Berge skal låse opp og leder dem ned trappene denne morgenen.

I Oslo Bryteklubbs lokaler på Kalbakken i Oslo flasser malingen, murpussen henger løst i taket og lysarmaturene ser ut som de har vært med i en brytekamp. I hjørnet står en provisorisk luftavfukter. Den skal tørke ut den rå luften som har vært tung i lokalet i sommer.

Men akkurat her har de tre bryterne Stig-André Berge, Felix Baldauf og Petter Karlsen forberedt seg til VM, som starter i Paris mandag.

Alle vil bidra

Ti andre er hentet inn for å gi dem sparring. Bryterne på denne morgenøkten representerer ni klubber. Grace Bullen og Iselin Moen Solheim, som også skal til mesterskapet i Frankrike, forbereder seg på Kolbotn.

– Jeg tror at uansett hvor du drar i verden, så er bryting en kjelleridrett. Det skal sitte svette i veggene, det skal være slitt, det skal være «rocky». Vi bryr oss ikke om fasilitetene, sier Berge.

Han synes det ikke gjør noe om malingen flasser av.

– Det viktigste er at vi har en brytematte vi kan kaste hverandre rundt på, sier han og fortsetter:

– Jeg tror ikke du skal ha det så komfortabelt. Om det er shabby, yter du litt ekstra.

Ekstra innsats har gitt uttelling

Det er her, i et rom på 165 kvadratmeter, en matte som dekker hele gulvet, og noen brytedukker på siden, at Berge er blitt stor.

I bygningen, som også rommer Grorud samfunnshus, har Oslo Bryteklubb holdt til i en årrekke.

Et stort og fargerikt veggbilde av klubbens forbilde, med motiv fra siste OL, er tegnet rett på muren. Det pryder en ellers mørk gang inn til garderoben på venstre side.

– Her har jeg vært mye alene. Vi har et vektrom ved siden av. Da jeg var ferdig på videregående, var jeg stort sett her hver eneste morgen. Jeg jogget hjemmefra og ned hit, og hjem igjen etter halvannen times økt, sier Berge.

Ildsjelene er fortsatt med

Trenerne fra unge år, Rune Pedersen, Kjell Karlsen og Terje Jørgensen er fortsatt aktive, kan Berge fortelle.

Lederen, Christel Menne, er ny.

Men nå er det landslagstrener Eren Gjægtvik som har kommandoen. Han har ledet oppkjøringen inn mot VM, og nå roper kristiansunderen høyt og bestemt.

Musikken dundrer ut hele tiden og gir et ekstra kick.

Fersk EM-gullvinner Felix Baldauf får pes av Jon Isaksen fra porsgrunnsklubben Urædd. Han veier 85 kg, mens Baldauf fra Kristiansund skal gå i 98 kg.

Isaksen er enig i at brytere ikke skal bli for godt vant.

– Det skal ligge blod og svette i veggene. Det er slik vinnertyper skapes.

Selv merker telemarkingen at Baldauf er på hugget, klar for det som venter ham allerede mandag.

Tungvekteren tar ut alt i løpet av den korte økten på en drøy time.

Lenger borte på matten får Petter Karlsen i 71 kg-klassen hard medfart han også, av Per Anders Kure. Men Karlsen svarer.

Berge på pinebenken

Bryterne trener til daglig i Oslo.

Snart sees svetten som siler nedover kroppene, skjønt Berge har mye mer klær på enn alle de andre. Han skal ned i vekt og må svette mer.

5,5 kg gjenstår av de syv som var der da han startet vektreduksjonen. Normalt veier han 66 kg. Nå han står på matten tirsdag, vil han være innenfor 59 kg.

– Jeg har vært med på dette så lenge nå, at jeg vet hvordan jeg skal takle det. Men jeg blir sliten når jeg holder på med vektpining, sier han.

Landslagstrener Eren Gjægtvik forteller:

– Han spiser mindre mengder og drikker bare vann. De siste 48 timene får han bare i seg litt av en restitusjonsbar. Mesteparten av kiloene går på trening. Han tar ikke noe mer drikke på slutten.Vi teller ikke kalorier, men snakker bare om kg og gram. Stig er så rutinert og kjenner kroppen sin så godt, at dette går fint selv om det er ekstremt,

– Hva skjer etter at han har veid inn og klart vekten på 59 kg?

– Da spiser han seg opp fire kg.

Beste tropp noensinne

Berge har aldri vært med på et mesterskap med en så god, norsk tropp, og dette er groruddølens 27 seniormesterskap.

I VM-troppen er det to regjerende europamestre, Berge og Bullen, og ham selv som OL-bronsevinner.

– Petter har slitt med skader, men kan plutselig slå til. Iselin har bronse fra junior-VM. Det er kult å reise med en så god gjeng. Jeg er gamlegubben, men det er rått at det kommer så pass mange unge som etablerer seg i verdenstoppen. Jeg er stolt av hva norsk bryting har fått til de siste årene.

Berge har betydd så mye

Landslagstrener Gjægtvik er enig med sin ledestjerne.

– Stig har betydd alt. Han er bryteren som har vært i tre OL alene. Han har egentlig hatt Norges brytefremtid på sine skuldre, stakkars. Vi er kjempeheldige som har ham i lokalet her nå. Han er kaptein og lederen i gruppen. Han takker alle som er på trening, for at de hjelper ham. Han er en fantastisk mann.

Gjægtvik tenker heller ikke over at Norges internasjonale toppbrytere forbereder seg i omgivelser som mange ville ha reagert på.

– Det gjør oss litt tøffere. Det er slik vi har det. Vi er veldig omstillingsdyktige. Vi trener og bryr oss ikke om omgivelsene. Vi har andre mål.

Norges beste brytere skal likevel få det finere fra 1. januar. Da blir det fellestreninger på Lambertseter, der bryteklubben får splitter nye lokaler.

Men Berge kommer likevel aldri til å glemme hvor han kommer fra.