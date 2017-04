Madelene (22) har hatt sixpack fra hun var åtte år. Men hun trener ikke magemusklene spesielt.

Saken oppdateres.

– Det er eightpack, ler trener Bård Hultengren (46), som påstår at Rubinstein aldri har trent magemusklene med tanke på at de ser ekstreme ut.

Den ferske norgesmesteren er i alle fall kampklar til EM-start 19. april i Warszawa. Hun satser målbevisst mot OL i Tokyo og vil gjerne bli Norges første kvinnelige OL-deltager i idretten.

Madelene Rubinstein Født: 28.2.1995 Klubb: Fredrikstad kampsportklubb Bosatt: Fredrikstad Yrke: Judoutøver på heltid, utdannet byggingeniør Meritter: 5. plass fra WC-senior. Vunnet Europacup (senior). Fire bronse fra WC som junior. 1 sølv fra WC som kadett. 7. plass fra ungdoms-OL (2011 i Tyrkia). 17 NM-titler alle aldersklasser, av dem 9 som senior, 3 kongepokaler, tre gull i nordisk.

Krampene hadde en forklaring

I flere år har hun trent to ganger om dagen, men dette med magemusklene har en helt egen historie.

– Da jeg var åtte år, måtte jeg til legen fordi jeg hadde så vondt i magen. Det viste seg å være muskelsmerter som gjorde at jeg fikk kramper. Dessuten hadde det betydning at jeg vokste. En fysioterapeut sa at jeg hadde altfor mye muskler for den lille kroppen.

– Jeg hadde sixpack fra jeg var åtte år. Egentlig har jeg aldri trent mage noe ekstra, men kampsport, og da spesielt judo, er veldig fysisk. Så jeg vil si at musklene på hele kroppen kommer fra judo. Det går ikke an å få trent hver eneste muskel på samme måte på et helsestudio, sier østfoldingen.

Norges største judotalent

– Det skal ikke være mulig å ha så mye muskler, skyter trener Hultengren inn.

Han kom selv aldri tilbake til matten etter at han som 20-åring ble ME-syk i seks år. Nå hjelper klubbtreneren henne med å legge alt til rette, slik at hun kan konsentrere seg om å bli best mulig.

– Hun er et anatomisk unntak. Hun er guttelignende muskuløs. Tar du tak og rister på henne, er det beinhardt, sier han. Og legger til:

– Madelene er Norges største talent i judo.

Startet opp som treåring

Rubinstein innrømmer at det er litt rart at hun hadde så mye muskler tidlig. Hun har trent godt i mange år nå, to ganger om dagen, for å få hele kroppen gjennomtrent.

– Hun har et godt genetisk grunnlag, men det er jo også slik at gjør hun ikke noe med det, ville hun heller ikke bli bedre, sier Hultengren.

Kom i gang svært tidlig

Fredikstadjenta var tre år da hun startet opp med kampsport.

– Jeg begynte med turn, men det var så mange barn som var der at vi måtte stå mye i kø.

Onkelen hennes trente karate, og så ble treåringen med ham. Dermed ble det den idretten og jiu-jitsu til hun var 12 år. Da judo ble et valg ved senteret, fanget den idretten interessen.

Allerede etter to måneders trening debuterte hun og vant i et landsstevne. Samme år kom sølv i U15 og gull i U17.

Det ble naturlig å starte på Wang Toppidrett i Fredrikstad. Hun ble motivert av å ta Norges første medalje i Europacup for ungdom noensinne. Den kom året før valget av videregående skole.

Må legge det rette løpet

Det Hultengren har vært opptatt av, er at hun skulle ha en god balanse mellom skole og idrett, at det ikke skulle bli for mye trening slik at hun gikk lei og har noe å falle tilbake på.

– Når du er som mest nedkjørt, er det ikke noe gøy. Jeg tenkte slik at når hun blir 21 år, må hun ha veldig lyst til å ville dette. For det krever mye å komme til toppen.

Madelene Rubinstein vil. Dessuten har hun fått mentaltrener Petrus Eide på laget. De riktige tankene må også på plass mot OL.

Ut for å bli bedre

Bare i år har hun vært på verdenscupstevner i Tsjekkia og Marokko og kommet hjem med masse erfaring.

Akkurat nå er hun på olympisk treningsleir i Ungarn, før avreise EM.

Rubinstein har valgt å trene litt annerledes enn enkelte andre, ved å inkludere kampsportene Mixed Martial Arts (MMA) og grappling. Det siste er bryting på bakken.

– Det er gøy å dra nytte av andre sporter, mener hun.

Sparer mot guttene

I flere år har Rubinstein reist jevnlig til Oslo for å få bedre sparring.

– Vi var en gruppe fra Fredrikstad som ønsket å trene mer enn de andre. I Oslo er det blitt mye sparring mot gutter, og da blir man ekstra tøff.

Hun tar frem mobilen og viser videoklipp der hun legger ned menn som er høyere og tyngre.

Rubinstein med vekt 52 kg, legger gjerne en gutt på 73 kg ned på matten. Teknikken bestemmer det meste i denne fysiske og eksplosive sporten. Hun setter opp en felle og finter ut motstanderne.

Mange stormakter i judo

Judo kalles den myke vei og skal være en snill sport selv om det er fullkontakt. Det er en verdensidrett også, der Asia allerede er kjempestor, og Sør-Amerika kommer.

Nettopp derfor er det så vanskelig å nå opp, men Rubinstein er tent på å få det til, selv om hun kommer fra en nasjon som har helt andre forutsetninger enn de beste.

Russland er som eksempel en stormakt i judo, og president Putin har sort belte. Han støtter landslaget økonomisk, og utøverne bor sammen, spiser, trener, sover og reiser verden rundt.

Skal bruke tiden det tar

Judoutøveren har bestemt seg for å jobbe på lang sikt, være tålmodig og se to OL fremover.

Hun er ferdig med ingeniørutdannelsen med toppkarakterer, skal fortsette å studere litt, men la idretten være prioritet én.

Hultengren minner henne på følgende: Husk at dette er en epoke i livet, som aldri kommer igjen. Prøv å nyte den epoken. Du skal jobbe ganske lenge etter at idrettskarrièren er over.

Rubinstein, som droppet russetiden på grunn av idretten, har tatt noen valg som vil ha stor betydning de neste årene:

Hun går ikke på fester, setter venner på «vent» til karrièren er over, og har ikke tid og plass til kjæreste. Hun sier at hun skal komme sterkt tilbake og bli mer sosial senere.

– Jeg vet ikke om hun vet hvor asketisk hun lever, kommenterer Hultengren.