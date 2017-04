Mens damene får trenerkurset gratis, må herrene betale 2000 kroner: – Utrolig provoserende

Saken oppdateres.

– Det er utrolig provoserende at vi skal betale, mens damene slipper unna, sier Egil Bokn.

Han er instruktør i Stavanger Karateklubb. Alle kampsportklubber med over 50 medlemmer eller klubber der flertallet av medlemmene er barn under 17 år må ha minst én utdannet trener innen 2020.

– Mange har kanskje trenerutdanning fra mange år tilbake. Man skulle kanskje tro at man er god nok til å undervise så lenge man har svart belte, men da har de jo bare de tekniske ferdighetene. Ikke nødvendigvis den pedagogiske fremgangsmåten, sier utviklingskonsulent i Norges Kampsportforbund, Raik Tietze.

Vil løfte den kvinnelige deltagelsen

På forbundets ting i 2016 ble det avgjort at likestilling var én av tingene man skulle satse på. Ifølge Tietze er rundt 80 prosent av klubblederne i Norges Kampsportforbund menn. Rundt to tredjedeler av medlemmene i forbundet er også menn, noe som visstnok gjenspeiler seg i trenertallene og hvem som møter opp på trenerkurs.

Bokn har vært karateinstruktør siden 1983. Allikevel må han på kurs. Både han og konen hans underviser medlemmene i Stavanger Karateklubb, men konen slipper altså å betale de 2000 kronene kurset koster.

– Jeg har ikke fått noen begrunnelse for at det er sånn, ikke har jeg bedt om det heller. Jeg synes bare det er så dumt, sier Bokn.

Tietze forteller at Kampsportforbundet ikke har fått noen reaksjoner på tiltaket, men at noen syntes samme pris i fjor var for høy. Den gang betalte både damene og herrene. Tilbakemeldingene var gode den gang.

– Vi vil gjerne ha flere kvinnelige ledere. Da kan vi bruke hverandres sterke sider. Jeg vet ikke hvordan det blir neste år, men årets mål var i hvert fall å løfte den kvinnelige deltagelsen.

Må ha inntekt for å gjennomføre

Mennene skal ikke måtte betale mer fordi kvinnene slipper å betale. Prisen ville uansett vært 2000 kroner.

– Er det ikke litt paradoksalt at dere vil fremme likestilling ved at herrene skal betale mer enn damene?

– Per i dag har vi ikke likestilling. Vi kan bruke en såkalt positiv særbehandling for å komme dit, sier Tietze.

Positiv særbehandling er egnet til å fremme diskrimineringslovenes formål, samtidig som det er et rimelig forhold mellom det man ønsker å oppnå med tiltaket og hvor sterk forskjellsbehandlingen er, ifølge lovdata.no .

Bokn slipper heldigvis å betale kurset selv. Det spanderer klubben hans.

– Det er likevel ufattelig provoserende. Hvis vi sender alle våre åtte jenter på kurs gratis, i tillegg til være rundt ti gutter, så vil det koste oss 20.000. Det er veldig mye penger for oss som idrettsklubb.

Tietze forteller at han forstår at det kan føles urettferdig, men påpeker at klubbene vil spara penger dersom de får sendt flere kvinner til samme kurs, i tillegg til menn.

– Alle hadde nok vært glade dersom det hadde vært gratis eller kostet halvparten. Vi har diskutert om vi skal tilby en del etterutdanning gratis. Vi vil gjerne ha så mange kurs som mulig, men vi må ha litt inntekt for at det skal være mulig. Hvis en klubb fra Lofoten vil ha kurs, så er det mer lønnsomt å sende en kursleder opp dit, siden det er dyrt for dem å reise. Hvis ikke blir det jo bare store byer som Oslo og Bergen.

Norsk Kampsportforbund har blant annet idretter som karate, taekwondo og jiu-jitsu, i tillegg til mange flere.

– Det er viktig for oss at trenerne er god nok forberedt. Da er det enklere for dem å holde utøverne motiverte og aktive.

Hør Aftenpodden Sport hvor Bendtner roses, Northug refses og Eurosport får applaus for sin debut: