Nå blir det boksestevne i Trondheim - 44 år siden sist

Joshua beviste at han er den nye boksekongen

Meeks brutale avlysning to uker før årets høydepunkt: – Jeg lever for å slåss foran nordmenn

Problemer for flere ferger mellom Horten og Moss

Saken oppdateres.

Promotor og arrangør Helge Wærøy henter boksingen hjem til Trondheim. 17. juni skal inntil seks proffkamper bokses på trøndersk jord.

– Det er artig å bryte barrierer. Jeg har søkt om tillatelse til å ha inntil seks kamper, og tre kamper med norske boksere er allerede på plass, sier Wærøy til NTB.

Ken Tore Halland, Arne Ernstsen og Ali Srour er de norske innslagene hittil i stevnet. De skal blant annet møte motstand fra Finland og Uganda.

– Trøndere er trege

Wærøy, som trente Cecilia Brækhus før «The First Lady» gikk til tyske Sauerland i sin tid, sier det har vært mye arbeid å bringe et proffstevne tilbake til Trondheim.

Nå kan han imidlertid snart glede seg over at 44 års ventetid er over.

– Siste proffstevne i Trondheim var 5. mai 1973. Da møtte blant annet Spiker'n italieneren Piero Meraviglia i sin fjerde proffkamp.

Wærøy sier arenaen 17. juni kan huse opp til 1200 tilskuere. Han erkjenner at det ikke er verdensstjerner som skal bokse i Trondheim og har i så måte ikke satt noe spesifikt mål om hvor mange han håper kommer.

– Trøndere er trege, så jeg tar det som det kommer. Trondheim har utnevnt seg selv til boksehovedstaden i Norge og nå har de sjansen til å bevise det. Jeg håper folk kjenner sin besøkelsestid når tilbudet først er der.