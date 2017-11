Brækhus nærmer seg ny VM-kamp

Thingnes Bø: – Det er dette som har manglet for å være en komplett skiløper

Saken oppdateres.

Cecilia Brækhus skal ha fått beskjed om at hun må møte amerikanske Layla McCarter i nær framtid. McCarter har ikke tapt en kamp siden 2007.

Brækhus er pålagt å ta kampen dersom hun ønsker å beholde VM-tittelen i bokseforbundet IBF, melder nettstedet theprizefighters.com ifølge Dagbladet.

– Jeg fikk en telefon fra styreformann Lindsay Tucker i IBF. Han fortalte meg at det nå er bestemt at Layla er første utfordrer til Brækhus. Det betyr at hun må møte min bokser. Om hun ønsker å beholde beltet, sier McCarter-manager Luis Tapia.

Den amerikanske jenta skal ha ønsket seg en kamp mot Brækhus i to år.

– Jeg forstår det slik at hun tjener mye penger på å bokse for sine nordiske fans. Faktisk har jeg jaktet på henne lenge, faktisk de to siste årene. Men hun har unngått meg, sier McCarter.

Brækhus er klar.

– Jeg har veldig lyst på denne kampen. Og at den helst skal gå i Las Vegas, sier hun til Dagbladet.

