Overlegen Brækhus om neste plan: - Til Bergen!

Oslo Spektrum (BT): Trykket fra publikum i Oslo Spektrum var stort. Det går an å si at det bare ble matchet av trykket fra Cecilia Brækhus’ hansker.

Svenske Klara Svensson holdt ut i alle 10 rundene, men klarte ikke å bli den første til å slå Cecilia Brækhus.

Seieren er Brækhus 30, av like mange mulige. Dommerstemmene var tydelige: 99–91, 99–91 og 100–90.

Etterpå ga hun en lovnad om hvor hun skal nå:

– Til Bergen, ropte hun fra ringen.

Etter det BT har grunn til å tro, er det langt på vei klart at Brækhus bokser i Bergen i sommer. Detaljene rundt en slik begivenhet, er ikke kjent.

Unnskyldte seg

Men det aller første Brækhus sa etter seieren, var noe helt annet:

– Jeg har det helt, helt jævlig, var det første Cecilia Brækhus sa fra ringen.

– Jeg beklager at jeg ikke kunne levere knockout. Jeg «tok» litt mye vekt i går, i badstu. Den eneste grunnen til at jeg kjempet videre, var dere (publikum), sier Brækhus.

Oppr i ringen spurte Viasat om Svensson var tøffere enn ventet.

– Hun løp utrolig mye, da, mener Brækhus - før hun understreket at hun ikke klarte å levere hundre prosent.

Boksemesteren fortalte om en sykdomsperiode som har preget henne den siste tiden. Stevnet som gikk fredag, skulle opprinnelig bli arrangert i januar, men Brækhus måtte avlyse.

– Mentalt er vel dette det tøffeste jeg har vært gjennom noensinne, sier Brækhus.

Slik var kampen

Det var bare en halv time igjen av døgnet da Brækhus begynte å gå mot ringen. Musikken som dundret over anlegget? OnklP sin hyllestsang av Brækhus. Motstander Svensson ventet i ringen minutt etter minutt på Brækhus’ mektige entré.

Klokken 23.40 kom kampen i gang. Det gikk i et forrykende tempo, men alt i første runde presset Brækhus Svensson mot tauene. Ekspertene hadde Norges håp som knapp vinner av runden.

I andre runde fikk Svensson inn en tøff treffer på Brækhus, som bidra til at hun tok runden, og i alle fall viste at hun ville gi Brækhus bedre kamp enn de fleste.

Runde tre ble litt roligere, men styrt av Brækhus. I den neste fikk bergenseren inn flere slag mot slutten. Brækhus virket stadig å være et lite hakk skarpere enn Svensson, som så svært sliten ut når kampen gikk inn i andre halvdel.

Men i runde syv fremsto Svensson som tøff. Svensken klappet seg på brystet som for å mane Brækhus til å ta hardere i, og spratt rundt i ringen med et smil (!) flere ganger. Boksemessig var Brækhus likevel best.

Slutten

De snaut 10.000 på tribunen ropte «Brækhus» med mer og mer overbevisning, men i runde åtte sto Svensson bedre imot, i en av de jevneste tominutterne i kampen.

Den nest siste runden begynte med en svært offensiv Svensson, men sluttet greit for Brækhus.

I den aller siste var Svensson på desperat knockoutjakt, men tross en voldsomt offensiv satsing, var hun ikke i nærheten av å få det til.

Cecilia Brækhus vant igjen. Men Klara Svensson ga henne den tøffeste kampen på lenge.

