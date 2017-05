Meek bekrefter skade: - Føler meg så råtten

Saken oppdateres.

28. mai skulle Emil Meek ha møtt Nordine Taleb 28. mai i Stockholm. Den kampen blir nå avlyst.

Sent torsdag kveld la Meek ut denne meldingen på sin Facebook-side:

«Kjære ValhallaArmy, er med et forbanna tungt krigerhjerte jeg må si at jeg må trekke meg fra matchen min i Stockholm...

Lysken min ville ikke være med lengre og smertene under trening er ikke til å leve med!

– Jeg er langt fra ferdig

Jeg må bare unnskylde til alle dere som har tenkt å ta turen over. Føler meg så jævla råtten, for det betyr så mye for meg at dere kommer å heier... Jeg kommer fortsatt til Stockholm for å heie, og for å møte alle som hadde tenkt å heie på meg♥

UFC er fortsatt glad i meg og ønsker bare at jeg skal bli frisk igjen! Jeg lover at jeg fortsatt skal bli best, jeg er langt fra ferdig og jeg skal f*** meg rive med meg et belte hjem til Norge før det er over..»

Meek debuterte i UFC i desember. Han vant debutkampen på to poeng. Da pådro han seg et ribbeinsbrudd som stoppet han fra trening en periode.

Det var VG som først meldte om saken.

Meek har ni seiere i sin karriere, men får altså ikke muligheten til å få sin tiende i slutten av måneden.

– Det er det verste av alt

– Jeg tror og håper mange tusen nordmenn vil komme til Stockholm og støtte meg og se meg kjempe for livet og for alt jeg har drømt om og trent for siden jeg var ungdom. Det blir en episk dag for meg og for norsk idrett, uttalte Meek i en pressemelding i starten av april.

Meek skal ifølge VG ha pådratt seg skaden for noen dager siden.

– Det var for jævlig å måtte trekke seg. Det kjipeste er alle som har kjøpt biletter for å heie på meg. Det er det verste av alt, sier hovedpersonen til avisen.