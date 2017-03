Bildet av de blide gullvinnerne har en meget spesiell historie

Saken oppdateres.

LAHTI : Norge vant stafetten, som i de foregående fire VM. Maiken Caspersen Falla, Heidi Weng, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og til slutt Marit Bjørgen fikk konkurrentene til å se ut som om de var med i junior-VM.

Den eneste dramatikken kom da Silver-Stina spurtet Sverige inn til sølv, og lot finnene ta bronseplassen. Da hadde allerede ankerkvinne Bjørgen vært i mål i et drøyt minutt. Og hun holdt flagget høyt.

Den samme Bjørgen (36), som satt bananspisende under pressekonferansen og med tre 2017-gull i lommen, var VM-deltager også i 2001 i Lahti. Da kom ikke 20-åringen med på stafettlaget. Og den gangen hadde de norske langrennskvinnene et helt annet rykte enn i dag.

Måtte bygge nytt «image»

Da ble utøverne på kvinnelandslaget oppfattet som sure og negative.

– Det var ingen firmaer som ville sponse dem, for løperne fremsto på en måte som gjorde at ingen ville bli knyttet til dem, sier Svein Tore Samdal.

Trønderen kom inn som landslagstrener før VM i Lahti 2001 og overtok et lag som ikke hadde noe fellesskap på samme måte som det Norge nå i en årrekke har stått for på kvinnesiden.

– Det var løpere som tilfeldigvis var på samme plass. Den gangen var det Bente (Skari) som var ordentlig god. Hun tok veldig ansvar, men det var andre som var sine egne, verste konkurrenter. Hvis man selv vant over andre fra Norge, betydde det å få komme på laget neste år.

På tide å finne ut hva som var galt

Samdal, som kommer til Lahti fredag, forteller at det måtte en opprydning til. Den neste hele sesongen han var sjef, ble det trent mindre og snakket desto mer.

– Det var mye prat og grining, men vi jobbet bevisst med å få frem gode kjøreregler, eller lagregler om man vil. Vi spurte hva vi alle kunne bidra med for å få inn en god lagånd. Og vi fulgte opp det vi var blitt enige om.

Landslagsledelsen og kvinnene boret i problemet.

– Det viste seg at det var endel episoder der utøverne hadde klaget i mediene, og dermed fikk de et image vi måtte rette opp.

Sakte, men sikkert begynte kvinnene å fremstå som et lag.

Visste ikke hvordan lagvenninnene trente

Det husker også Bente Skari, som var den største profilen. Hun hadde resultatene, og hadde vært med siden 1994.

– Det var ingen felles målsetning. Vi visste ikke hvordan de andre på laget trente, sier hun.

Samdal føyer til at kvinnene heller ikke trente best i verden. Alt hang sammen med alt. Derfor hadde de et punkt på listen om at løperne måtte utnytte hverandres spisskompetanse.

Teamspirit betyr alt

Tilbake til Lahti 2017. De to eldste, Marit Bjørgen (36) og Astrid Uhrenholdt Jacobsen (30), har satt seg bak ryggen til de to yngre lagvenninnene på pressekonferansen. Snart er det den eldste som må svare på hvorfor det norske laget er så godt.

– Jeg hadde ikke vært den jeg er i dag hvis jeg ikke hadde hatt teamet rundt meg. Grunnen til at vi er så sterke, er at vi trener sammen og pusher hverandre. Du vet når du kommer på trening at du er sammen med de beste i verden, sier kapteinen.

Senere utdyper Bjørgen at de som ble valgt ut på stafetten, også går for dem som ikke får være med. Denne gangen var det Ingvild Flugstad Østberg som fikk skikarrièrens største nedtur. Bjørgen var raskt ute med å fortelle at hun må backes opp videre. Og torsdag var dessuten Østberg i kulissene for å hjelpe og støtte dem som ble valgt foran henne.

Ble den positive gjengen

Olympiatoppens Dag Kaas bekrefter at det ikke var noe sammensveiset lag tidlig på 2000-tallet. Nå er tonen en helt annen.

– Dagens landslag på kvinnesiden har klart å vedlikeholde den gode lagånden, men samspill og inkludering må det jobbes med kontinuerlig. Det er ikke noe som kommer av seg selv, men den grunnmuren som ble satt opp, er det bygget videre på.

Kaas har i mange år vært personlig trener for Astrid Uhrenholdt Jacobsen, som gikk et kanonløp på tredje etappe etter at Maiken Caspersen Falla og Heidi Weng hadde gjort forarbeidet på de to første klassisketappene. Jacobsen ristet av seg dem som jaget, og overlot Bjørgen et solid forsprang.

Jacobsen har vært med i landslaget i ti år, og setter stor pris på samholdet som er skapt.

– Det betyr mye at kjernen i laget har vært med lenge. Men det er ikke bare oppturer. Det er jo ikke slik at man ønsker seg motgang og tøffe opplevelser sammen. Vi har hatt noen skikkelige trøkker de siste tre-fire årene som har ført oss enda tettere sammen enn vi har vært før.