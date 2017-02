Bjørgen etter superrennet: - Jeg bør legge opp, for jeg blir så nervøs

Saken oppdateres.

LAHTI/OSLO: Marit Bjørgen (36) var suveren på tirsdagens 10-kilometer.

Bjørgen ledet allerede ved første mellomtid - og fortsatte å øke underveis.

Til slutt vant hun foran Charlotte Kalla og Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

– Det var et fantastisk renn, sier Bjørgen til arrangørens engelskspråklige reporter.

– Jeg var veldig nervøs fra begynnelsen. Jeg ville bare dra hjem. Men jeg hadde en bra følelse fra starten av rennet, sier Bjørgen.

– Det er litt morsomt at du, som har vunnet så mye, fortsatt blir nervøs.

– Ja. Jeg vet ikke hvorfor jeg gjør dette. Jeg bør legge opp, for jeg blir så nervøs, sier en blid Bjørgen.

«God egenskap»

Senere, i et intervju med NRK, beskrev Bjørgen nervene hun opplever før viktige renn som «en god egenskap».

– Hadde jeg ikke blitt nervøs, hadde jeg ikke klart å gå fort på ski. Men det er ikke deilig når det står på, sier Bjørgen til kanalen.

Hun roste også jobben støtteapparatet hadde gjort med skiene.

Bjørgen har tidligere varslet at hun har planer om å fortsette - hvert fall til OL i Pyeongchang neste år.

Dette er Marit Bjørgens 16. VM-gull - i en karrière som allerede er støpt inn i Norges skihistorie.

Passet Marius

Oppladningen til dette gullet var annerledes enn Bjørgens foregående 15 gull.

Hun passet nemlig på sønnen Marius på formiddagen, mens samboer Fred Børre Lundberg var på pressekonferanse i Vierumäki - tre mil fra Lahti.

– Hun ville det, sa Lundberg, som senere overtok ansvaret for Marius.

Bronse til Uhrenholdt Jacobsen

Han fortalte også at han var veldig nervøs før start.

– Det er ikke bare for Marit å ta det gullet, sa han.

Men det var aldri noe tvil da Bjørgen kom skikkelig i gang.

Allerede ved passering 6.1 kilometer - da Bjørgen knuste Charlotte Kallas tid med rundt 20 sekunder - begynte kommentatorer og eksperter å gratulere med gullet.

Til slutt var skistjernen fra Rognes 41 sekunder foran Charlotte Kalla i mål. Astrid Uhrenholdt Jacobsen var 55 sekunder bak på en tredjeplass.

– Det føles som noe av det største jeg har gjort, sier Uhrenholdt Jacobsen til NRK.

Revansje

Det ble til slutt en utmerket dag for det norske laget. Heidi Weng ble nummer fire, mens Ingvild Flugstad Østberg slo tilbake etter en skuffende VM-åpning og tok en åttendeplass.

Én av de store skuffelsene ble finnenes håp Krista Pärmäkoski. Hun måtte nøye seg med en syvendeplass. Dermed ble Kerttu Niskanen beste finne på plassen foran.

Da det ble gått 10-kilometer i Falun-VM for to år siden, endte det med smørefiasko for de norske jentene. Den gangen ble Heidi Weng beste norske på en 22. plass.

Dermed fikk det norske laget en skikkelig revansje i Lahti tirsdag.

Onsdag er det herrenes tur til å gå intervallstart.

