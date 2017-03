Dopingtatt syklist reagerer på at Skiforbundet tar Johaug-regningen: – Det er hykleri

Saken oppdateres.

– Det er hykleri, og en total underkjennelse av det eksisterende systemet som norsk idrett selv har valgt å slutte seg til, sier den tidligere dopingdømte syklisten Michael Rasmussen til VG.

Han reagerer kraftig på at Skiforbundet i går bestemte seg for at de også i ankerunden vil betale advokatutgiftene til Therese Johaug. Regningen fra første runde havnet på rundt 600 000 kroner, og regningen i ankerunden kan bli på flere millioner kroner.

– Russland støttet sine stjerner før de ble tatt. Norge gjør det finansielt etterpå, skriver Rasmussen på Twitter etter at nyheten om pengestøttet ble kjent i går.

– Utøveren har ansvaret

Han bryr seg ikke noe om at landslagets lege, Fredrik Bendiksen, tok på seg ansvaret for at Johaug fikk i seg det anabole steroidet clostebol gjennom en leppekrem.

– Utøveren har alltid ansvaret. Det er sånn reglene er, uansett hvordan stoffet kom inn i kroppen. Det er dette som heter objektivt ansvar. At legen har gitt deg noe, er helt underordnet, sier han til VG.

Han mener at Norge har et opphøyet forhold til seg selv og sine utøvere, og at det sjelden blir spart på fordømmelse når det gjelder utenlandske utøvere.

– Martin Johnsrud Sundby gikk jo også økonomisk støtte. Det er helt absurd. Det er uhørt, sier han til VG.

Michael Rasmussen innrømmet i 2013 at han hadde vært dopet fra 1998 til 2010. Han har både brukt EPO, veksthormon, testosteron, kortison, insulin og blodoverføringer.

Den danske syklisten vant klatretrøyen i Tour de France i 2005 og 2006, og kjørte i den gule trøyen da han ble kastet ut av rittet i 2007 for å ha gitt feil informasjon om hvor han befant seg under trening. Senere ble det bekreftet at det ble funnet spor av et EPO-lignende produkt i urinen hans.

Synes støtten er betenkelig

TV2s ekspert Johan Kaggestad fnyser av Rasmussen, som han mener bare er ute etter å unnskylde sine egne handlinger. Likevel er han kritisk til Skiforbundet pengestøtte.

– Jeg mente det var betenkelig at de betalte Martin Johnsrud Sundby tilbake premiepengene hans, jeg står for det samme nå. Det eneste formildende er at Skiforbundet vel mener de har skylden for at dette skjedde. Rutinene deres var ikke gode nok og da skjedde dette, men Johaug har jo et selvstendig ansvar, sier Kaggestad til TV 2.

– Legen tok skylden

Langrennskomiteens avgjørelse ble offentliggjort i 12-tiden torsdag.

– For oss er det viktig å sikre at Therese, i denne svært krevende situasjonen, får mulighet til å belyse sin sak på en god og trygg måte i CAS. Det er også viktig for langrennskomiteen at hendelsen, som førte til at Therese havnet i denne vanskelige situasjonen, skjedde på samling, og at vår lege har påtatt seg skylden for hendelsen, sier leder Torbjørn Skogstad til Adresseavisen.

Johaugs manager Jørn Ernst sier følgende om støtten de får fra Skiforbundet mens de forbereder seg til ankesaken til CAS, den høyeste rettsinstansen i idrettssaker.

– Vi setter pris på dette. Det betyr mye for Therese med den støtten, både økonomisk og ellers, sier Johaug-manager Jørn Ernst til NTB.

Saken mot Martin Johnsrud Sundby kostet rundt 3,3 millioner kroner, men det var inkludert tilbakebetaling av premiepenger.