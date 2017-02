Husker du «oljemannen» fra Rio-OL? Nå vekker han oppsikt i Ski-VM

Saken oppdateres.

Pita Taufatofua ble verdenskjent etter åpningsseremonien til OL i Rio de Janeiro i sommer.

Mens den ene etter den andre idrettsutøveren dukket opp i joggegenser, dukket Taufatofua, som var Tongas flaggbærer, opp i bar overkropp.

Taufatofua hadde også oljet inn brystkassen sin.

– Det er tradisjon i Tonga. I alle spesielle begivenheter bruker vi kokosnøttolje, for at det skal glinse, forklarte han til Chicago Tribune.

Bildene av Taufatofua ble spredt som ild i tørt gress i sosiale medier.

Taufatofua var i Rio som taekwondo-utøver. Han ble slått ut av iraneren Sajjad Mardani i første runde.

Dukket opp i Lahti

Nå har Taufatofua gjennomført et kanskje enda mer utrolig stunt. Mannen fra Tonga deltok nemlig tidligere denne uken i VM i Lahti.

Ja, du leste riktig.

Taufatotua stilte til start på sprintprologen. Han kom i mål som nummer 153, og slo med det én løper fra Montenegro og to løpere fra Venezuela.

Taufatotua gikk inn til tiden 5.44.72, rundt to og et halvt minutt bak vinner Sergej Ustjugov. Taufatofua var drøye to minutter bak Petter Northug - som fikk den svakeste tiden av de norske i prologen.

Ikke dårlig når man kommer fra en liten øygruppe i Stillehavet.

I etterkant delte han prestasjonen med sine 142.000 følgere på Instagram .

– Vi slo til! Målet var 12 minutter, og vi gjorde det på fem minutter! Takk til dere alle for støtten! Det har vært fire tøffe uker på ski. Det var ikke lett, men jeg fullførte mitt førte renn, skrev Taufatofua, som også takket sine trenere for hjelpen.

VM-løpere fra Tonga er uvant kost, og Taufatofuas siste stunt har vakt oppsikt. Han har blitt omtalt i finske, tyske og sveitsiske medier den siste uken.

Vil ta medalje i 2018-OL

Taufatofuas opptreden i Lahti var langt fra et spontant påfunn. 33-åringen fortalte om satsingen - som har OL i Pyeonchang som hovedmål - allerede i desember.

– Jeg har tilbragt hele livet mitt på jakt etter OL-drømmen, og det var å bli en olympisk utøver i 2016, sa Taufatofua da ifølge The Guardian .

– Jeg kommer til å ta OL-drømmen enda et steg. Målet er å la folk se at hvis jeg kan gjøre det, kan de gjøre det. Målet er å ta en medalje i 2018-OL, fortsatte han.

Taufatofuas VM-deltagelse er forøvrig over. Han er ikke kvalifisert for de øvrige rennene i mesterskapet.

