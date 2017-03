Klæbo vraket fra Norges stafettlag

Saken oppdateres.

LAHTI/OSLO: Torsdag ettermiddag ble Norges lag til herrestafetten offentliggjort.

Her er laget:

1. etappe: Didrik Tønseth

2. etappe: Niklas Dyrhaug

3. etappe: Martin Johnsrud Sundby

4. etappe: Finn Hågen Krogh.

– Det har vært en lang sesong, det er mange som har gått gode skirenn. De siste dagene har laget egentlig satt seg, sier landslagstrener Tor Arne Hetland.

Ville reise hjem

Dermed vrakes blant andre 20-åringen Johannes Høsflot Klæbo.

Klæbo tok tidligere i mesterskapet bronse på sprinten.

Onsdag ble 20-åringen nummer 15 på 15-kilometeren. Etter det rennet fortalte han Adresseavisen at han hadde lyst til å reise hjem. Han hadde beskjedne forventninger til uttaket.

– Jeg tror det må et mirakel til hvis jeg skal få gå den (stafetten, journ. anm.). Jeg vil selvfølgelig gå, men jeg ser at Didrik (Tønseth) og Niklas (Dyrhaug) går svinfort. Da er det fortjent at de går, sa Klæbo.

Hetland ville ikke si noe om hvem som er førstereserve. Han sier imidlertid at Hans Christer Holund, Sjur Røthe, Anders Gløersen, samt Klæbo er i Lahti - og at de kan steppe inn dersom noen blir syke.

Vil unngå spurt

På kvinnestafetten dominerte Norge totalt. Etter Astrid Uhrenholdt Jacobsens tredjeetappe var det avgjort.

Hetland håper på et lignende scenario fredag.

– Vi har ambisjoner om å skrelle av lag etter lag, og forhåpentligvis slippe unna en spurt, sier Hetland.

– Er det Ustjugov dere vil slippe å ha med på oppløpet?

– Jeg vet ikke hvem som går sisteetappen på de andre lagene, men jeg vet at Finn Hågen er blant de aller skarpeste på avslutninger.

– Hvordan vurderer du Krogh som ankermann - sammenlignet med en Northug i toppform?

– Det er vanskelig å si. De har litt av den samme profilen begge to. Jeg tror det hadde blitt 5–5.

– Er du like trygg nå som hvis Northug hadde stilt?

– Ja.

På forrige VM-stafett for herrer, i Falun i 2015, var det Niklas Dyrhaug, Didrik Tønseth, Anders Gløersen og Petter Northug som gikk inn til gull.

Starten for stafetten i Lahti går 12.30 norsk tid på fredag.

