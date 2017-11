NRK-profil tror ikke skipresidenten får viljen sin: – Farsen kommer til å pågå i lang, lang tid

– Sandnes Ulf må være gode, for det kommer vi til å være

«Tusen takk for at det er akkurat du som er hverdagshelten vår»

Far min hadde et klimaavtrykk på størrelse med en fluelort

To ulykker en kilometer fra hverandre i Midtre Gauldal

Utelukker ikke at Northug har gått på ny treningssmell

Jensen glad for enighet med SSB-sjefen

Saken oppdateres.

Det er to uker til verdenscupen i langrenn starter. Og det heteste samtaleemnet er igjen doping.

Jevgenij Belov (27), Aleksandr Legkov (34), Maksim Vylegzjanin (35), Aleksej Petukhov (34), Julija Ivanova (32) og Jevgenija Sjapovalova (31) - alle er utestengt fra OL på livstid. Årsaken er tilknytning til russisk manipulasjon av dopingprøver under OL for tre år siden.

Det er imidlertid fortsatt ingenting som hindrer sekstetten i å gå verdenscuprenn i Kuusamo senere denne måneden.

Norges skipresident Erik Røste håper at det raskt kommer en avklaring.

– Det er kun litt over to uker til verdenscupen, og det blir en vanskelig situasjon hvis det ikke er avklart til da. Uansett utfall, så er dette trist for internasjonal skisport, sier Røste til Aftenposten.

Ingen frist

Torsdag publiserte det internasjonale skiforbundet FIS en pressemelding om russerne. Der kommuniserte FIS at de seks sakene vil bli vurdert av organisasjonens dopingpanel, og at verdenscupstarten vil bli «tatt inn i betraktningen».

Når Aftenposten ber om et tydelig svar om når dopingpanelet vil bestemme seg, svarer kommunikasjonssjef i FIS, Jenny Wiedeke, følgende:

– Pressemeldingen sier at dopingpanelet vil ta sesongstarten i betraktning og det står ikke en bestemt frist for når beslutningen blir tatt.

Fikk du med deg denne avsløringen om Petter Northug?

– Vanskelig å vise entusiasme

17. desember 2016: Tre løpere suser først inn på langrennsstadion i La Clusaz, Frankrike: Finn Hågen Krogh, Martin Johnsrud Sundby og Alexandr Legkov.

Allerede den gangen stormet dopingryktene rundt Legkov. Etter at russeren ble nummer tre, preget usikkerheten dekningen i etterkant. Meningene var mange.

Kommentator i den svenske avisen Expressen, Ludvig Holmberg, gikk lengst, og skrev at det var «kvalmende» å se Legkov på seierspallen. Martin Johnsrud Sundby uttalte imidlertid at han «nektet å tro» på dopingbeskyldningene mot russerne, og at de «ikke fortjente dette».

Siden har prosessen skredet frem - helt til det punkt at IOC har straffet de seks russerne. Men fortsatt vil altså TV-seerne trolig se de russiske løperne i aksjon i Kuusamo - uten å vite helt sikkert hva de har gjort galt.

NRK-kommentator Jann Post erkjenner at det byr på utfordringer i dekningen, for eksempel dersom Legkov gjør det bra igjen.

– Men vi må bare forholde oss til fakta. Har han lov til å gå, har han lov til å gå. Vi må bare opplyse om dommene mot dem. Det er klart det er vanskeligere å vise entusiasme for de gode prestasjonene hans, når det er knyttet så store spørsmålstegn rundt ham. Det hadde vært lettere om alt var klarert, sier Post.

Visste du at NRK-Post opplever suksess med hobbyen sin? Les mer her:

– Kommer til å gå i lang, lang tid

Det er knyttet stor spenning til hvorvidt FIS vil følge IOCs eksempel og utestenge russerne fra verdenscupen. Det er imidlertid ikke det eneste usikkerhetsmomentet.

Det russiske skiforbundet har nemlig bestemt seg for å anke sakene videre til CAS. Dermed finnes det en mulighet for at IOC-dommen kan bli overprøvd. Jann Post, som følger langrennssporten tett, sitter igjen med mange spørsmål.

– Det er en sak der alt flyter. Ingen vet noe konkret, og det er vanskelig å forholde seg til. Vi vet de er utestengt fra OL, men de har anket. Er dommen endelig? Hva gjør FIS? Når behandler FIS det?

Post tror ikke det blir en rask avklaring i sakene, som skipresident Røste håper på. Snarere tvert imot.

– Jeg tror dette er en farse som kommer til å pågå i lang, lang tid før man vet noe med sikkerhet, legger han til.

Usikkerheten vil leve videre i de finske skoger om to uker. Da skal det gås sprint, intervallstart og jaktstart i Kuusamo. Med eller uten de seks russerne på start.