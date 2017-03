Northug håner Sveriges stafettuttak: - Gullsjansene er borte

Saken oppdateres.

LAHTI/OSLO: Fredag er det klart for herrestafett i Lahti-VM. Norge er store favoritter på øvelsen. Tradisjonen tro er Sverige blant de sterkeste utfordrerne.

Torsdag ble Sveriges lag klart. Ifølge avisen Expressen skal følgende løpere representere Sverige: Daniel Richardsson, Johan Olsson, Marcus Hellner og Calle Halfvarsson.

Valget av Halfvarsson som ankermann får Petter Northug, som selv uteblir fra Norges VM-lag for første gang siden 2005, til å stusse.

Etter at NRK videreformidlet hvem som er Sveriges ankermann, svarte Northug i en tekstmelding:

– Au...

– Hva gjør det med Sveriges gullsjanser?

– Borte, skriver Northug.

– Usikker på formen

Tidligere i mesterskapet ga Halfvarsson uttrykk for at han ikke følte seg klar for ankeretappen.

– Det her er det beste laget vi kan stille på papiret i morgen, sier Sveriges landslagssjef Rikard Grip til Expressen .

– Har Calle vært nervøs?

– Nei, men han har vært usikker på formen og om han skal gå denne etappen.

Ser på Sverige som trussel

Selv om Northug var klokkeklar da han fikk spørsmål om Sveriges gullsjanser, nevnte landslagstrener Tor Arne Hetland nabolandet blant truslene.

– Det er mange gode lag på start i morgen, sier Hetland, og ramser opp:

– Russland, Sverige, Finland.

– Frankrike har ikke fått til noen ting i dette mesterskapet, men er en outsider. Så har jeg sikkert glemt et lag i tillegg.

Basert på tidligere resultater i mesterskapet, skiller Russland seg ut blant utfordrerne. De stiller med Andrej Larkov, Aleksander Bessmertnykh, Alexej Sjervotkin og Sergej Ustjugov.

